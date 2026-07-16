Fecha confirmada: la fiesta vikinga más esperada se celebrará del 13 al 16 de agosto a un paso de Galicia

Los mitos y las leyendas de la cultura vikinga siguen muy presentes en Galicia. La comunidad mantiene un vínculo histórico con el pueblo vikingo debido a las invasiones que sufrió entre los siglos IX y XI. Un pasado que también comparte Portugal y que ha dado lugar a la celebración de numerosas fiestas inspiradas en aquella época a ambos lados de la frontera.

Si en Galicia es muy conocida la Romería Vikinga de Catoira (Pontevedra), de Interés Turístico Internacional, en el norte de Portugal triunfa la Festa da História - Era Viking, que se celebra en el municipio de Vila Nova de Cerveira, situado a media hora de Vigo. La edición de este año tendrá lugar entre el 13 y el 16 de agosto.

Fiesta vikinga a un paso de Galicia

Festa da História - Era Viking en Vila Nova de Cerveira Instagram @municipiovncerveira

La historia vuelve a cobrar vida este verano en el norte de Portugal con una de las celebraciones más llamativas dedicadas al mundo vikingo. Del 13 al 16 de agosto, el casco histórico de Vila Nova de Cerveira, situada a apenas media hora de Vigo, se convertirá en un gran poblado inspirado en la cultura nórdica con motivo de la Festa da História - Era Viking.

Durante cuatro días, las calles de esta localidad portuguesa viajarán varios siglos atrás para recrear el ambiente de la época vikinga. Vecinos y visitantes podrán recorrer un escenario repleto de ambientación histórica, donde no faltarán las actividades pensadas para públicos de todas las edades.

La programación ofrecerá diferentes recreaciones con las que viajar a las costumbres del mundo vikingo. Entre las propuestas destacan demostraciones de aves rapaces, legados de sangre, danzas, espectáculos de fuego, un campamento vikingo, acrobacias, duelos y muchas otras actividades con los que descubrir cómo era la vida en aquella época.

La edición 2026 contará, además, con una temática muy especial al poner el foco en las Valquirias, figuras femeninas de la mitología nórdica que simbolizan el poder, el destino y la espiritualidad. "Figuras lendárias encarregues de escolher os guerreiros dignos de uma morte gloriosa", dicen desde el concelho.

Esta celebración está promovida por la Cámara Municipal de Vila Nova de Cerveira, con la colaboración de la Asociación Velha Lamparina.