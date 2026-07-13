Si te gustan las vieiras y las volandeiras debes ir a esta fiesta este fin de semana: raciones a 5 y 6 euros

Cambados (Pontevedra) celebra la XXII Festa da Vieira desde el jueves 16 al domingo 19 de julio con raciones a precios populares y el objetivo de superar las 15.000 raciones vendidas de la edición anterior.

Esta fiesta gastronómica ya es una cita más que consolidada del calendario estival gallego. Organizada por la Cofradía de Pescadores de San Antonio y su empresa comercializadora, Porto de Cambados, con el apoyo del Concello de Cambados, desde el jueves a las 20:00 horas se podrá degustar este rico manjar en el Paseo da Calzada.

XXII Festa da Vieira en Cambados

Festa da Vieira de Cambados (Pontevedra) Cedida

La XXII Festa da Vieira de Cambados regresa del 16 al 19 de julio con cuatro días dedicados a uno de los productos más representativos de la gastronomía gallega. El Paseo da Calzada volverá a convertirse en el epicentro de la celebración, que combinará degustaciones, música en directo y actividades para todos los públicos.

La carpa gastronómica abrirá sus puertas el jueves 16 de julio a las 20:00 horas y permanecerá en funcionamiento hasta el domingo. El horario será de 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, excepto el jueves, cuando solo abrirá en horario de tarde. Se espera superar las 15.000 raciones servidas en la edición anterior.

La vieira será la gran protagonista de la fiesta junto a la volandeira. Se podrá degustar vieira al horno y vieira crocante con crema de calabaza especiada, ambas por 5 euros, además de empanada de volandeira y arroz meloso de volandeira, por 6 euros cada uno.

La programación también incluye showcookings gratuitos los días 17, 18 y 19 de julio, a las 11:15 horas, en la plaza de la Casa da Calzada. Las demostraciones correrán a cargo del Obradoiro de Hostalería do Salnés, el cocinero Miguel Mosteiro y Pedro Nocelli, finalista de Talentos by Abril.

Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa, ya sea en la Oficina de Turismo de Cambados de forma presencial o llamando al 986 520 786.

La música pondrá el ambiente durante toda la fiesta con sesiones vermú y conciertos en el Paseo da Calzada y la Praza do Concello. Actuarán grupos tradicionales como Xironsa y la agrupación Volandeira, además de Take it Easy, Fanfarria Furruxa y Dani Barreiro & Friends, M-80, El 4º Sentido y el gaiteiro Óscar Ibáñez & Tribo, encargado de clausurar esta vigésimo segunda edición.

Programación al completo:

Jueves 16

20:00 horas: Inauguración de la XXII Festa da Vieira de Cambados y actuación del grupo de gaitas Xironsa

De 20:00 a 23:00 horas: Degustación en la carpa gastronómica

22:30 horas: Concierto del grupo M-80

Viernes 17

11:15 horas: Showcooking del Obradoiro de Hostalería do Salnés, en la placita de la Casa da Calzada

De 12:00 a 16:00 horas: Degustación en la carpa gastronómica

13:30 horas: Sesión vermú con Take it Easy

Pasacalles agrupación Volandeira

De 20 a 23:00 horas: Degustación en la carpa gastronómica

Sábado 18

11:15 horas: Showcooking con Miguel Mosteiro en la placita de la Casa da Calzada

De 12:00 a 16:00 horas: Degustación en la carpa gastronómica

13:30 horas: Sesión vermú con Fanfarria Furruxa.

De 20:00 horas a 23:00 horas: Degustación en la carpa gastronómica

Domingo 19