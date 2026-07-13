Guía completa para disfrutar de las fiestas de Bouzas 2026, en Vigo: horarios, conciertos y fuegos

Este viernes 17 de julio arrancan las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Afligidos en el barrio vigués de Bouzas, uno de los eventos más emblemáticos del verano en Vigo gracias a su espectáculo de fuegos artificiales. Se podrá disfrutar de las festividades hasta el 21 de julio.

En esta edición, los fuegos rendirán homenaje al reconocido poeta y dramaturgo español Federico García Lorca a través de los poemas que el escritor redactó en lengua gallega. En concreto, cada uno de los cuatro actos principales de las fiestas estará inspirado en uno de los poemas. "Lorca escribió una serie de poemas en gallego y hemos cogido cuatro de esos poemas, uno para cada acto", explican desde la organización.

Los fuegos artificiales, que serán el evento más esperado de las fiestas, se lanzarán el domingo a las 23:00 horas. Con todo, este año estarán eclipsados por la final del Mundial de Clubes, fijada para ese mismo día a las 21:00 horas. "Nos preocupa que España llegue a la final y el partido llegue a la prórroga, porque se solaparía con el espectáculo", explican desde la Comisión de Festas. Aun así, se muestran optimistas y recuerdan la buena respuesta del público en la pasada edición. "Si España llega a la final y gana, estamos seguros de que la fiesta se llenará después", apuntan.

Otro de los momentos destacados será el pregón, que este año correrá a cargo de la actriz y cómica Arantxa Treus, vinculada a Bouzas a través de su familia. La organización destaca que su padre es del barrio y que ella mantiene una estrecha relación con la villa, además de formar parte de la cofradía local. Conocida por su participación en diferentes series de televisión, monólogos y por presentar El Club de la Comedia, también desarrolla actualmente varios proyectos en formato pódcast.

En el apartado religioso, la misa mayor del domingo contará con la tradicional ofrenda, que este año realizará Germán Serrano, antiguo decano de Vigo y actualmente magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Del 17 al 21 de julio

Las fiestas comienzan el sábado 11 de julio con la celebración del Concurso de Pintura en la Alameda a las 10:30 horas.

Ya en la semana grande, el viernes 17 de julio la actividad arranca a las 17:00 horas con el Concurso de Pesca en la zona de la tarima del Paseo, justo pasado el campo de fútbol, seguido a las 19:00 horas por el encendido de la megafonía en la Alameda. A las 19:30 horas actuará la Agrupación Musical de Redondela en la Alameda, dando paso a las 20:00 horas al tardeo con Tony Lomba y su música ligera en el Chiringo del Paseo.

La lectura del pregón tendrá lugar a las 21:15 horas en el palco de la Alameda, antes del encendido oficial de la iluminación programado para las 22:15 horas en el mismo espacio. La noche continuará a las 22:30 horas con el grupo Liar Papers en la Alameda, mientras que a las 23:00 horas se iniciará la verbena con la orquesta Pontevedra en el parking del pabellón y, simultáneamente, pinchará DJ Mich Golden en el Chiringo del Paseo. Para cerrar la jornada, a las 0:00 horas regresará la Agrupación Musical de Redondela a la Alameda, a las 0:30 horas se ofrecerá el concierto de Juanjo & Lomba (Dúo) en el Chiringo del Paseo y a las 1:15 horas continuará la música de la orquesta Pontevedra en el parking del pabellón.

El sábado 18 de julio comenzará a las 12:00 horas con el desfile de cabezudos, que saldrá desde la Praza de Urzaiz para recorrer la Rúa do Pazo y terminar en la Alameda. A las 13:00 horas se celebrará el Triumm Brunch - House Music All Day Long en el Chiringo del Paseo, y por la tarde, a las 18:00 horas, actuará la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda. A las 20:15 horas se realizará la entrega de trofeos de pintura y pesca infantil en la Alameda, seguida a las 21:30 horas por una nueva intervención de la Banda de Música Municipal da Lama.

A las 23:00 horas la programación se multiplica con el concierto del grupo Rusty Bones en la Alameda, la sesión de Alex-G, Borja Martiño y Mich Golden (DJ Set) en el Chiringo del Paseo, y la macrodiscoteca en el parking del pabellón. La madrugada del sábado contará a las 0:00 horas con la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda, a las 0:30 horas con la actuación de un disc-jockey en el parking del pabellón y a las 1:15 horas con la continuación de la macrodiscoteca en la misma zona del pabellón.

El domingo 19 de julio la mañana se iniciará a las 10:30 horas con el pasacalles de la Banda de Música Municipal de Redondela, que tendrá su salida y llegada en la Alameda. A las 11:45 horas se hará la recepción de autoridades en el atrio y a las 12:15 horas se oficiará la misa solemne cantada por la Coral Rosalía Castro en la Iglesia. A partir de las 13:00 horas llegará el momento del bermuteo y paella en el Chiringo del Paseo, amenizado a las 13:30 horas por el concierto de la Banda de Música Municipal de Redondela en la Alameda, agrupación que repetirá actuación por la tarde a las 17:30 horas.

A las 19:00 horas se podrá disfrutar del directo de Wondercovers en el Chiringo del Paseo, y a las 19:30 horas será el turno del grupo The Followings en la Alameda. A las 20:15 horas la Banda de Música Municipal de Redondela ofrecerá otro concierto en la Alameda. A las 21:00 horas coincidirán dos grandes eventos: la retransmisión de la Final del Mundial de Fútbol 2026 en pantalla gigante en el Chiringo del Paseo y la solemne procesión del Santísimo Cristo dos Afligidos. Al término, a las 22:45 horas habrá un evento especial en el Chiringo del Paseo que servirá de antesala para que, a las 23:00 horas, dé comienzo el XX Festival Poético Piromusical "Cidade de Vigo - Vila de Bouzas" ("Lumes que van ao mar") desde el puente y la playa. La noche cerrará con la verbena de la orquesta Tango en el parking del pabellón a las 23:30 horas, la sesión de DJ Charlie y Dani Muñoz B2B Mich Golden (DJ Set) en el Chiringo a las 23:45 horas, un disc-jockey a las 01:00 horas y la continuación de la orquesta Tango a las 1:45 horas en el pabellón.

El lunes 20 de julio las actividades se reanudan por la tarde, a las 17:00 horas, con el Tardeo 36208 (DJ-Set) en el Chiringo del Paseo, seguido a las 17:30 horas por los juegos infantiles de Tatarina en la Alameda. A las 20:00 horas se celebrará la misa solemne en honor a la Nosa Señora do Carme en la Iglesia, dando paso a las 21:00 horas a su correspondiente procesión.

A esa misma hora, las 21:00 horas, Nickzz ofrecerá un directo en el Chiringo del Paseo, mientras que a las 22:00 horas actuará el grupo Bonsai Down en la Alameda. A las 23:00 horas se iniciará la verbena con la orquesta Saudade en el parking del pabellón y el directo de Estorben en el Chiringo del Paseo. Ya en la madrugada, a las 00:30 horas, se presentará "La Iguana Club Rocks the Seaside" con Komodo Kids & Echaide al aparato en el Chiringo del Paseo, concluyendo la jornada a las 01:15 horas con la sesión de un disc-jockey y la continuación de la orquesta Saudade en el parking del pabellón.

Finalmente, el martes 21 de julio comenzará en el plano religioso a las 13:00 horas con la misa solemne en honor a San Pedro "El Pescador" en la Iglesia, a la que sucederá la tradicional comida de patrones en el Hotel Coia a las 14:00 horas. Por la tarde, a las 18:30 horas, se celebrará el espectáculo de La Jaranita con Iván Alonso & Gus García en el Chiringo del Paseo, y a las 21:00 horas saldrá la procesión en honor a San Pedro con la imagen de la "Pesca Milagrosa". El fin de fiesta llegará por la noche con la gran verbena a cargo de la orquesta El Combo Dominicano y su "Energy Tour" en el parking del pabellón a las 23:00 horas, complementada a las 23:30 horas con la fiesta de clausura "Origen Churruca Loves Bouzas" de la mano de DJ Charlie B2B Mich Golden & Friends (Closing Party) en el Chiringo del Paseo. Los últimos compases musicales de la celebración contarán con un disc-jockey a las 01:30 horas y el cierre definitivo con El Combo Dominicano a las 02:00 horas en el aparcamiento del pabellón.

Programación Popular Festas de Bouzas 2026

Sábado 11 de julio

10:30 horas: Concurso de Pintura en la Alameda.

Viernes 17 de julio

17:00 horas: Concurso de Pesca en el Paseo, zona tarima (pasado el campo de fútbol).

Concurso de Pesca en el Paseo, zona tarima (pasado el campo de fútbol). 19:00 horas: Encendido de la megafonía en la Alameda.

Encendido de la megafonía en la Alameda. 19:30 horas: Actuación de la Agrupación Musical de Redondela en la Alameda.

Actuación de la Agrupación Musical de Redondela en la Alameda. 20:00 horas: Tardeo con Tony Lomba y su música ligera en el Chiringo del Paseo.

Tardeo con Tony Lomba y su música ligera en el Chiringo del Paseo. 21:15 horas: Lectura del pregón en el palco de la Alameda.

Lectura del pregón en el palco de la Alameda. 22:15 horas: Encendido oficial de la iluminación en la Alameda.

Encendido oficial de la iluminación en la Alameda. 22:30 horas: Actuación del grupo Liar Papers en la Alameda.

Actuación del grupo Liar Papers en la Alameda. 23:00 horas: Verbena con la orquesta Pontevedra en el parking del pabellón.

Verbena con la orquesta Pontevedra en el parking del pabellón. 23:00 horas: Actuación de DJ Mich Golden en el Chiringo del Paseo.

Actuación de DJ Mich Golden en el Chiringo del Paseo. 0:00 horas: Actuación de la Agrupación Musical de Redondela en la Alameda.

Actuación de la Agrupación Musical de Redondela en la Alameda. 0:30 horas: Concierto de Juanjo & Lomba (Dúo) en el Chiringo del Paseo.

Concierto de Juanjo & Lomba (Dúo) en el Chiringo del Paseo. 01:15 horas: Continuación de la verbena con la orquesta Pontevedra en el parking del pabellón.

Sábado 18 de julio

12:00 horas: Desfile de cabezudos con salida desde la Praza de Urzaiz - Rúa do Pazo - Alameda.

Desfile de cabezudos con salida desde la Praza de Urzaiz - Rúa do Pazo - Alameda. 13:00 horas: Triumm Brunch - House Music All Day Long en el Chiringo del Paseo.

Triumm Brunch - House Music All Day Long en el Chiringo del Paseo. 18:00 horas: Actuación de la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda.

Actuación de la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda. 20:15 horas: Entrega de trofeos de pintura y pesca infantil en la Alameda.

Entrega de trofeos de pintura y pesca infantil en la Alameda. 21:30 horas: Actuación de la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda.

Actuación de la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda. 23:00 horas: Actuación del grupo Rusty Bones en la Alameda.

Actuación del grupo Rusty Bones en la Alameda. 23:00 horas: Sesión de Alex-G, Borja Martiño y Mich Golden (DJ Set) en el Chiringo del Paseo.

Sesión de Alex-G, Borja Martiño y Mich Golden (DJ Set) en el Chiringo del Paseo. 23:00 horas: Macrodiscoteca en el parking del pabellón.

Macrodiscoteca en el parking del pabellón. 0:00 horas: Actuación de la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda.

Actuación de la Banda de Música Municipal da Lama en la Alameda. 0:30 horas: Actuación de un disc-jockey en el parking del pabellón.

Actuación de un disc-jockey en el parking del pabellón. 01:15 horas: Macrodiscoteca en el parking del pabellón.

Domingo 19 de julio

10:30 horas: Pasacalles a cargo de la Banda de Música Municipal de Redondela, con salida y llegada en la Alameda.

Pasacalles a cargo de la Banda de Música Municipal de Redondela, con salida y llegada en la Alameda. 11:45 horas: Recepción de autoridades en el atrio.

Recepción de autoridades en el atrio. 12:15 horas: Misa solemne cantada por la Coral Rosalía Castro en la Iglesia.

Misa solemne cantada por la Coral Rosalía Castro en la Iglesia. 13:00 horas: Bermuteo y paella 36208 en el Chiringo del Paseo.

Bermuteo y paella 36208 en el Chiringo del Paseo. 13:30 horas: Concierto de la Banda de Música Municipal de Redondela en la Alameda.

Concierto de la Banda de Música Municipal de Redondela en la Alameda. 17:30 horas: Concierto de la Banda de Música Municipal de Redondela en la Alameda.

Concierto de la Banda de Música Municipal de Redondela en la Alameda. 19:00 horas: Actuación de Wondercovers en directo en el Chiringo del Paseo.

Actuación de Wondercovers en directo en el Chiringo del Paseo. 19:30 horas: Actuación del grupo The Followings en la Alameda.

Actuación del grupo The Followings en la Alameda. 20:15 horas: Concierto de la Banda de Música Municipal de Redondela en la Alameda.

Concierto de la Banda de Música Municipal de Redondela en la Alameda. 21:00 horas: Retransmisión de la Final del Mundial de Fútbol 2026 en pantalla gigante en el Chiringo del Paseo.

Retransmisión de la Final del Mundial de Fútbol 2026 en pantalla gigante en el Chiringo del Paseo. 21:00 horas: Procesión del Santísimo Cristo dos Afligidos.

Procesión del Santísimo Cristo dos Afligidos. 22:45 horas: Evento especial en el Chiringo del Paseo.

Evento especial en el Chiringo del Paseo. 23:00 horas: XX Festival Poético Piromusical "Cidade de Vigo - Vila de Bouzas" ("Lumes que van ao mar") en el puente y la playa.

XX Festival Poético Piromusical "Cidade de Vigo - Vila de Bouzas" ("Lumes que van ao mar") en el puente y la playa. 23:30 horas: Verbena con la orquesta Tango en el parking del pabellón.

Verbena con la orquesta Tango en el parking del pabellón. 23:45 horas: Sesión de DJ Charlie y Dani Muñoz B2B Mich Golden (DJ Set) en el Chiringo del Paseo.

Sesión de DJ Charlie y Dani Muñoz B2B Mich Golden (DJ Set) en el Chiringo del Paseo. 01:00 horas: Actuación de un disc-jockey en el parking del pabellón.

Actuación de un disc-jockey en el parking del pabellón. 01:45 horas: Continuación de la verbena con la orquesta Tango en el parking del pabellón.

Lunes 20 de julio

17:00 horas: Tardeo 36208 (DJ-Set) en el Chiringo del Paseo.

Tardeo 36208 (DJ-Set) en el Chiringo del Paseo. 17:30 horas: Juegos infantiles con Tatarina en la Alameda.

Juegos infantiles con Tatarina en la Alameda. 20:00 horas: Misa solemne en honor a la Nosa Señora do Carme en la Iglesia.

Misa solemne en honor a la Nosa Señora do Carme en la Iglesia. 21:00 horas: Procesión de la Nosa Señora do Carme.

Procesión de la Nosa Señora do Carme. 21:00 horas: Concierto de Nickzz en directo en el Chiringo del Paseo.

Concierto de Nickzz en directo en el Chiringo del Paseo. 22:00 horas: Actuación del grupo Bonsai Down en la Alameda.

Actuación del grupo Bonsai Down en la Alameda. 23:00 horas: Verbena con la orquesta Saudade en el parking del pabellón.

Verbena con la orquesta Saudade en el parking del pabellón. 23:00 horas: Concierto de Estorben en directo en el Chiringo del Paseo.

Concierto de Estorben en directo en el Chiringo del Paseo. 0:30 horas: Actuación de La Iguana Club Rocks the Seaside con Komodo Kids & Echaide al aparato en el Chiringo del Paseo.

Actuación de La Iguana Club Rocks the Seaside con Komodo Kids & Echaide al aparato en el Chiringo del Paseo. 01:15 horas: Actuación de un disc-jockey y continuación de la orquesta Saudade en el parking del pabellón.

Martes 21 de julio