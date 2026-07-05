Estas son todas las fiestas de barrios y parroquias de Vigo en el mes de julio

Vigo entra en julio con un calendario de fiestas casi de parroquia en parroquia: Coia, Candeán, Alcabre, Coruxo, Cabral, Bouzas, Bembrive, Lavadores, Beade, Teis, Zamáns, Matamá o Saiáns llenan el mes de verbenas, procesiones, fuegos, sardinas, churrasco y música tradicional.

Julio en Vigo no se entiende solo por Castrelos, los grandes conciertos o los festivales del centro. El mes también se vive en los torreiros, en las alamedas, en los parques forestales y en las carballeiras: en las fiestas que cada barrio y cada parroquia preparan durante meses con comisiones vecinales, asociaciones culturales y mucha implicación local. El calendario de 2026 arrancó en Candeán y Coia, pasa por Alcabre, Coruxo, Cabral y Bouzas, y termina con citas en Lavadores, Beade, Teis, Matamá y Saiáns, entre otras.

Esta guía recoge las fiestas patronales, populares, gastronómicas y folclóricas de barrios y parroquias viguesas durante el mes de julio, con la programación disponible hasta la fecha.

Calendario rápido de fiestas en Vigo en julio

El mes queda así: San Benitiño do Monte Pequeno de Candeán, 4 de julio; Festas de Coia, del 4 al 7; Santa Baia y San Antón de Alcabre, del 9 al 13; Fiesta de la Cigala, del 10 al 12; San Cristóbal y Santa Ana de Candeán, 10, 11, 12 y 26; Summer Party de Zamáns, 11; Festas do Carme de Coruxo, del 11 al 18; Santa Mariña de Cabral, del 17 al 20; Festas de Bouzas, del 17 al 21; Arraiá sem fronteiras en A Salgueira, 19; Santiago Apóstol de Bembrive, del 22 al 25; Santa Cristina de Lavadores, 23 y 24; Santa Ana de Beade, del 24 al 27, con algunas agendas marcándola hasta el 28; Festa da Sardiña de A Guía/Teis, 25 y 26; Festa da Cultura de Vigo, 26 y 27; Festival Folclórico Internacional de Coruxo, 27; Festa do Churrasco á Brasa y Festa do Socio de Matamá, 27; y Pan de Millo de Saiáns, el día 30.

Candeán abre el mes con San Benitiño do Monte Pequeno

La primera cita parroquial del mes llega el sábado 4 de julio con la XXXV Romería de San Benitiño do Monte Pequeno de Candeán. Es una romería de carácter religioso, con misa de campaña prevista a las 12:30 horas, que sirve como apertura simbólica del calendario festivo de julio en la parroquia antes de que, unos días después, Candeán vuelva a vestirse de fiesta con San Cristóbal y Santa Ana.

Coia celebra la Virxe da Consolación del 4 al 7 de julio

Coia es una de las primeras grandes fiestas de barrio del mes. La celebración en honor a la Virxe da Consolación se desarrolla del 4 al 7 de julio con pasacalles, bandas, grupos de baile, verbenas y fuegos. El sábado 4 incluye actuaciones de Peña Xuntanza, Unión Musical de Valladares, Jazz Vigo y Club Deportivo Espiral Breaking Vigo, pregón de Amelia García Domínguez “Mely” y verbena con La Nave y Nevada. El domingo 5 hay charanga Excombro, gaiteiros Rueiro do Cristo da Victoria, Banda Escola de Música de Beade, fuegos a las 14:00 horas y verbena con orquesta Tango.

La programación continúa el lunes 6 con la Banda de Música Ateneo de Bembrive, pandereteiras infantiles de la AAVV O Torreiro de Coia, Ecos do Xandre y El Combo Dominicano. El martes 7, la última jornada, está marcada por la Banda de Acordeóns Metropolitana, las pandereteiras A Foliada Vai Boa y O Cascarexo y el cierre con la orquesta Panorama y Tania Veiras y Los CumbiaPop.

Alcabre: Santa Baia, San Antón y Festa Gastronómica do Mar

Alcabre celebrará sus fiestas patronales del 9 al 13 de julio en honor a Santa Baia y San Antón. La programación arranca el jueves 9 con la Festa Gastronómica do Mar, que se prolonga durante varias jornadas, y con verbena de América de Vigo. El viernes 10 destaca la actuación de Los Juais, el pregón de Horacio Gómez Araújo, expresidente del Celta y vecino de Alcabre, y una noche de música con sesiones de DJ Oliveira Big-O, Jose AM y DJ Sash.

736384787_1253128970087715_6699757389123820342_n (1).jpg Fiestas de Alcabre

El sábado 11 habrá pasarrúas de la charanga Imperiais, actuación de las pandereteiras Ghandainas de la AVV Nosa Terra, espectáculo infantil con Atípico Circo y una noche potente con Urban Discomóbil, Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón. El domingo 12 será el día más religioso, con pasarrúas de Peñaxuntanza y Unión Musical de Candeán, misa solemne de Santa Baia cantada por la Coral Polifónica Perla del Atlántico y procesión alrededor de la iglesia. El lunes 13 se reserva para la misa de San Antón.

Fiesta de la Cigala, del 10 al 12 de julio en el Náutico

Aunque no es una patronal de parroquia, la Fiesta de la Cigala forma parte del mapa festivo de julio en la ciudad y tiene epicentro en el Real Club Náutico de Vigo. La XXXII edición se celebrará del 10 al 12 de julio con recibimiento de cofradías, encuentro en el Auditorio de Zona Franca, nombramiento de nuevos cofrades, pregón a cargo de Pepe Marín, desfile, almuerzo oficial y una jornada final con embarque desde el muelle de catamaranes para realizar una ruta por la ría hasta la isla de Ons.

San Cristóbal y Santa Ana de Candeán: coches engalanados, poxas y verbena

Candeán tendrá una segunda gran cita en julio con las fiestas de San Cristóbal y Santa Ana, programadas para los días 10, 11, 12 y 26. El viernes 10 habrá misa en honor a San Cristóbal a las 20:00 horas, pregón de Alberto Rocha Soto y verbena con Los Player’s y Trío Nostalgia. El sábado 11 incluye charanga Os Charamujas, homenaje a socios mayores de 80 años y nuevos socios, sesión vermú con Antonio Barros e iAlma, Xornada de Xadrez y verbena con Capitol y Trío Nevada.

Fiestas de Candean Fiestas de Candean

El domingo 12 será uno de los momentos más singulares, con misa mayor de campaña en el torreiro, procesión por la parroquia, entrega de trofeos a los vehículos mejor engalanados, actuación de Fillos d’Pile, poxas tradicionales, animación infantil y Disco Móvil Nexus. La fiesta tendrá epílogo el domingo 26 con actuación de la Banda Infantil da UVCD de Candeán y misa solemne de Santa Ana.

Zamáns tendrá su Summer Party el 11 de julio

El Parque Forestal de Zamáns acogerá el sábado 11 de julio la Summer Party de Zamáns, una fiesta popular pensada para disfrutar del ambiente de verano en uno de los espacios forestales más conocidos de la parroquia. La agenda la clasifica como fiesta popular y la sitúa en el Parque Forestal de Zamáns.

Coruxo honra a la Virgen del Carmen del 11 al 18

Coruxo celebra una de las fiestas marineras más completas del mes: las Festas do Carme, con previa del 11 al 14 y programación central del 15 al 18 de julio. El sábado 11 se abre con la Baixada ao Torreiro desde San Sebastián, Leña Verde, misa y concierto de Los Juais. El domingo 12 habrá regata en gamela coruxeira, misa, vermú, concierto de Javi Pacheco y entrega de trofeos. El lunes 13 actuará Teño Sede y el martes 14 será el turno de Leira Rock.

El miércoles 15 tendrá lugar la misa por los marineros, el pregón de Bea Pérez y verbena con Capitol. El jueves 16, día grande, habrá misa rezada, misa mayor con la Coral Anduriña, procesión por tierra, sesión vermú de la Unión Musical de Coruxo, xantar no Torreiro, procesión por mar desde el Peirao de Canido, misa en la capilla do Vao, verbena con Claxxon y Miramar y gran tirada de fuegos artificiales a medianoche. Las fiestas seguirán el viernes 17 con cucañas infantiles, Asacocirco Show y verbena con Trébol y La Banda de Ayer, y cerrarán el sábado 18 con As Delicias de Caeiro, Buseina, misa y verbena con Tato y Discoteca Móvil Mega CDC.

Santa Mariña de Cabral, del 17 al 20

Cabral celebrará las fiestas de Santa Mariña del 17 al 20 de julio con cuatro jornadas de actos religiosos, procesiones, verbenas, música, cucañas y propuestas para los más pequeños. El viernes 17 arrancará con verbena de La Fórmula y Magos. El sábado 18 se celebrará la Carreira de Carros de Bolas, misa solemne cantada por la Coral Polifónica de la UVCD de Candeán, procesión con la Unión Musical de Cabral, concierto de la propia banda y verbena con Compostela y La Banda de Ayer.

Fiestas de Cabral Fiestas de Cabral

El domingo 19 habrá pasarrúas con Las Delicias, misa solemne cantada por la Coral Alborada de Cabral, procesión, poxas, concierto de banda, fiesta infantil, cucañas, actuación de un mago, fiesta de la espuma, Banda de Acordeones Metropolitana y verbena con Music & Show y Luna de Abril. El lunes 20, la parroquia cerrará las fiestas con la misa por socios y colaboradores fallecidos.

Bouzas, la gran cita piromusical del verano

Bouzas celebrará del 17 al 21 de julio sus fiestas del Santísimo Cristo dos Aflixidos, una de las citas más esperadas del verano vigués y declarada de Interés Turístico de Galicia por su espectacularidad y afluencia de público. La programación incluye actividades previas, música, verbenas, procesiones y el XX Festival Poético Piromusical Cidade de Vigo - Vila de Bouzas.

El viernes 17 comenzará la programación popular con concurso de pesca, encendido de megafonía, actuación de la Agrupación Musical de Redondela, tardeo con Tony Lomba, pregón, encendido oficial de la iluminación, Liar Papers, verbena con la orquesta Pontevedra y DJ Mich Golden. El sábado 18 habrá desfile de cabezudos, brunch musical en el Chiringo del Paseo, Banda Municipal da Lama, entrega de trofeos, Rusty Bones, macrodiscoteca y sesiones de DJ.

El domingo 19 será el día grande: pasacalles, misa solemne cantada por la Coral Rosalía Castro, concierto de la Banda Municipal de Redondela, procesión del Santísimo Cristo dos Afligidos y, a las 23:00 horas, el XX Festival Poético Piromusical “Cidade de Vigo - Vila de Bouzas”, bajo el título “Lumes que van ao mar”. Después continuarán la verbena con Tango y las sesiones de DJ. El lunes 20 estará dedicado a Nosa Señora do Carme, con misa, procesión, juegos infantiles, conciertos y verbena con Saudade; y el martes 21 cerrará con misa de San Pedro “El Pescador”, procesión de la Pesca Milagrosa y gran verbena con El Combo Dominicano.

A Salgueira celebra el Arraiá sem fronteiras

El domingo 19 de julio, A Salgueira acoge el Arraiá sem fronteiras, una fiesta brasileña de carácter familiar con música, juegos y comida típica. Es una de las propuestas más diferentes del calendario, alejada del formato clásico de patronal gallega, pero igualmente integrada en el mapa de fiestas populares de julio en Vigo.

Santiago Apóstol de Bembrive, del 22 al 25

La parroquia de Bembrive tiene marcada en el calendario su fiesta de Santiago Apóstol del 22 al 25 de julio. La agenda consultada mantiene la fecha como orientativa y el programa completo de 2026 pendiente de actualización, aunque la fiesta conserva su esquema habitual: actos religiosos, actuaciones musicales, orquestas, pasacalles, procesión y actividades infantiles.

Santa Cristina de Lavadores: tradición, Damas e Galáns y rock gallego

Lavadores celebrará sus fiestas patronales de Santa Cristina los días 23 y 24 de julio. El jueves 23 habrá alborada con Os Erdeiros dos Morenos de Lavadores, pregón de Rubén Ríos, entrega de los Chapeus de Honra —con Chapeu de Dama para Rosario Oliveira Domínguez “Charo” y Chapeu de Galán para Wenceslao Cabezas del Toro “Polo”—, presentación del nuevo trabajo de Airiños do Parque de Castrelos y verbena con La Nave y The Crass.

El viernes 24 concentrará el peso tradicional y religioso: misa, alborada con Ansuíña, misa solemne cantada por la Coral Lembranzas Galegas, Danza de Damas e Galáns en el atrio de la iglesia a cargo de O Fiadeiro, procesión con la Unión Musical de Cabral, sesión vermú, verbena con la orquesta Pontevedra, fuegos artificiales de Argimiro Alborés y concierto de Astarot. Durante los dos días habrá cantina de la Irmandade de Festas con churrasco, pulpo a feira, empanadillas y actividades infantiles.

Santa Ana de Beade: del 24 al 27, con fuegos el día grande

Beade celebrará las Festas de Santa Ana del 24 al 27 de julio, aunque algunas agendas la indexan hasta el 28. El viernes 24 comenzará con un funeral por los difuntos de la parroquia. El sábado 25 habrá misa rezada, pasacalles con la Unión Musical de Coruxo y la Banda de Cornetas, Gaitas y Tambores Ría de Vigo, concierto a las 13:30 horas y, por la tarde, Festa Holi, fiesta de la espuma y juegos de agua gratuitos. La noche estará amenizada por Grupo Alkar y Grupo Ritmo.

El domingo 26 será el día grande, con misas rezadas, pasacalles de la Banda Escola de Música de Beade, concierto a las 13:30 horas, procesión por la tarde, nueva actuación de la banda local a las 21:00 horas, verbena con Miramar y La Banda de Ayer y fuegos artificiales a medianoche a cargo de Argimiro Alborés. El lunes 27 habrá pasacalles de la Unión Musical de Guláns, misa solemne y procesión a las 12:15 horas, concierto a las 13:30, pintacaras, juegos de madera, actividades gratuitas para familias y cierre nocturno con Los Players y América de Vigo.

Teis y A Guía: sardinas, pan de millo y carballeira

La Festa da Sardiña de A Guía se celebrará el sábado 25 y el domingo 26 de julio en la Carballeira de A Guía, en Teis. La fiesta está organizada por la Comisión de Festas Nosa Señora das Neves de A Guía, con colaboración del Ayuntamiento de Vigo y la Deputación, y mantiene su esencia de romería gastronómica alrededor de las sardinas asadas con pan de millo.

El sábado 25 comenzará a las 10:00 horas con tirada de fogos, reparto de sardiñas e pan de millo desde las 12:00, Banda de Gaiteiros de Pardavila, concierto de banda de música, entrega de la Sardiña de Ouro a la Asociación de Comerciantes de Teis, actuación de Cernadura y verbena con Trío Iris. El domingo 26 habrá nuevo reparto de sardinas, actuación de la Asociación Folclórica Andarela y verbena final con Trío Vai Ven.

Festa da Cultura y folclore en Coruxo

El 26 y 27 de julio también figura la Festa da Cultura de Vigo en Porta do Sol, una cita que reúne a grupos de música tradicional y baile de distintos barrios y parroquias. La programación disponible aparece como orientativa y pendiente de actualización, pero mantiene el formato de actuaciones de mañana y tarde con agrupaciones tradicionales.

El domingo 27, Coruxo suma además el Festival Folclórico Internacional, que se celebrará en el campo de fútbol de O Vao con entrada gratuita y actuaciones de grupos y formaciones folclóricas llegadas de diferentes puntos de España y del extranjero.

Matamá: churrasco y Festa do Socio

Matamá cerrará el último tramo del mes con la VIII Festa do Churrasco á Brasa y la XL Festa do Socio de Matamá, el 27 de julio. La cita, vinculada a la S.C.D. Atlántida, reunirá a socios y vecinos en una jornada gastronómica y popular con churrasco como protagonista.

Saiáns: Amistad y Pan de Millo

Saiáns mantiene dos referencias propias en el calendario festivo de julio. La Fiesta de la Amistad aparece en el calendario municipal para los días 26 y 27 de julio y Turismo Rías Baixas la sitúa en el Parque Forestal de Saiáns como una jornada festiva con eventos para el público. Además, el 30 de julio figura la Festa do Pan de Millo de Saiáns, una celebración gastronómica dedicada al pan de maíz.

Un julio de verbenas, procesiones y fiestas de barrio

El resultado es un mes intensísimo, con fines de semana en los que se solapan fiestas en varios puntos de Vigo. Bouzas pone el gran espectáculo visual con su piromusical; Coruxo aporta la tradición marinera de la Virgen del Carmen; Cabral, Beade, Lavadores, Candeán, Alcabre y Bembrive mantienen el pulso de las patronales; Teis convierte A Guía en una carballeira gastronómica; y Matamá, Zamáns, Saiáns o A Salgueira completan un calendario que demuestra que el verano vigués también se celebra lejos de los grandes escenarios.