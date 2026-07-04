Si te gusta el vino, no te puedes perder esta fiesta a partir del 17 de julio: degustaciones, música en directo y más

O Rosal (Pontevedra) calienta motores para celebrar una de las citas más representativas del verano en el Baixo Miño: del 17 al 19 de julio, la Praza do Calvario acogerá la XXIV edición de la Feira do Viño do Rosal.

Una edición que refuerza su identidad como escaparate de los vinos de la subzona de O Rosal de la Denominación de Origen Rías Baixas y que continúa creciendo con una programación pensada para acercar el territorio a los vecinos y visitantes.

Degustaciones de vino y gastronomía variada

La XXIV Feria do Viño do Rosal llega cargada de novedades: la principal de este año será el Túnel del Vino, una experiencia inmersiva que permitirá descubrir la riqueza y personalidad de los vinos de O Rosal de la mano de un sumiller.

El Museo do Cabaqueiro será el escenario de esta nueva iniciativa, permitiendo que la cata de vinos se combine con el descubrimiento de uno de los oficios tradicionales que mejor representan la identidad del municipio.

En esta línea, la apuesta por acercar el conocimiento del vino al público asistente se completará con la participación del pregonero de esta edición, Antonio Candelas, bioquímico y enólogo de formación, periodista y divulgador especializado en la cultura vitivinícola.

La cita gastronómica contará con una amplia presencia de establecimientos, foodtrucks y puestos que ofrecerán desde recetas tradicionales hasta propuestas más innovadoras para acompañar los vinos de las bodegas participantes.

Actividades para toda la familia, música y visitas guiadas

Por otro lado, uno de los grandes atractivos de la programación familiar será Girafes, el espectacular pasacalles de la compañía catalana Xirriquiteula Teatre, una de las formaciones de teatro de calle con mayor proyección internacional.

Tras más de dos décadas recorriendo festivales de todo el mundo, sus elegantes jirafas recorrerán las calles de O Calvario sorprendiendo al público con un espectáculo visual y participativo en el que interactuarán con las personas asistentes.

La programación familiar se completará con los espectáculos Clownamorado, de Rudi Dudi, y O Conto de Barrigaverde, de Fran Rei. Los más pequeños volverán a contar también con el tradicional taller de cocina impartido por Isaac Miguez.

La música volverá a ocupar un lugar destacado en la programación de la XXIV Feria do Viño do Rosal con un animado cartel que apuesta por la variedad de estilos y por el talento de la zona: The Tetas' Van, El Cuarto de Tula, The Pretty Shirts, Groovin Folks, etc.

Además, como cada año, la programación ofrecerá diferentes propuestas a nivel patrimonial y cultural, entre ellas un recorrido guiado por O Calvario, la Mostra Filatélica del Grupo Filatélico e Numismático Val do Rosal y la presentación de su sello conmemorativo, y las exposiciones Hábitats e horizontes.

Autobuses de refuerzo

Tras obtener el año pasado la certificación como fiesta sostenible, en esta edición continúan implantando medidas, como el uso de vasos reutilizables para las bebidas, la recogida selectiva de residuos y la instalación de puntos de agua potable de libre acceso.

Además, se repetirá el refuerzo del servicio de autobuses, facilitando los desplazamientos entre O Rosal y diferentes puntos de la comarca para favorecer una movilidad más segura y sostenible.