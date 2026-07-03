Dos copas de vino

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Fiestas

Confirmado: regresa a Vigo la gran fiesta del vino gallego con más de 10 bodegas a partir del 24 de julio

El evento contará con una amplia selección de vinos elaborados por bodegas de referencia, así como con una programación musical variada y una cuidada oferta gastronómica

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El vino es una de las grandes joyas patrimoniales y gastronómicas de Galicia. De hecho, su importancia es tal que, a lo largo del verano, se celebran diversas celebraciones en su honor para ensalzar esta bebida.

Xoel López, cantante

Sin ir más lejos, la ciudad de Vigo volverá a brindar con el mejor vino de Galicia del 24 al 26 de julio en la Explanada del Náutico, con motivo de la nueva edición de la Festa do Viño Galego.

A partir del 24 de julio en la Explanada del Náutico

Con entrada gratuita, la Festa do Viño Galego reunirá a algunas de las bodegas más representativas de la comunidad, una cuidada oferta gastronómica, conciertos en directo y experiencias exclusivas.

"La fiesta está concebida para que tanto aficionados al vino como familias y visitantes puedan disfrutar de una experiencia completa donde la enología, la gastronomía y la música conviven durante tres jornadas", señala la organización en un comunicado.

En esta línea, la Festa do Viño Galego permitirá recorrer las principales zonas vitivinícolas gallegas a través de una amplia selección de vinos elaborados por bodegas de referencia. Las bodegas ya confirmadas son:

  • Vía Arxéntea
  • Santa Virxen dos Remedios
  • Bodegas Don Bernardino
  • Bodegas D'Berna
  • Bodegas Pontecabaleiros
  • Bodegas Rectoral de Amandi
  • Bodega Mauricio Lorca
  • Gran Bazán
  • Ladairo
  • Tapias Mariñán
  • Bodega Rectoral do Umia
  • Bodega Alanís
  • Lingua Loaira

Para quienes quieran vivir la experiencia de la Festa do Viño Galego al completo, la organización pone a disposición de los asistentes el Vinopass, que incluye: copa oficial de cristal de la fiesta, cinco degustaciones de vino y participación en un sorteo de estancias en cabañas de bosque y bonos de spa y bienestar en Moaña.

Pero eso no es todo: la experiencia se completa con una variada oferta gastronómica y un concurso de bandas, donde diferentes grupos y artistas, como Juanma, EVA 10 y El 4º Sentido, pondrán la banda sonora al festival.

Completan el cartel musical: Pablo Cerviño, Mañana Viernes, No All Kansas, Kaf y Ronseya & Nick Pacheco Jr.

Además, la Festa do Viño Galego contará con una Zona VIP para disfrutar de una experiencia exclusiva sin esperas y con todas las comodidades.

Este pase incluye: acceso a la Zona VIP, mesa reservada, servicio de atención personalizado, menú con primer y segundo plato, postre, café, una botella de vino, y ambiente exclusivo y mayor comodidad.