Confirmado: regresa a Vigo la gran fiesta del vino gallego con más de 10 bodegas a partir del 24 de julio

El vino es una de las grandes joyas patrimoniales y gastronómicas de Galicia. De hecho, su importancia es tal que, a lo largo del verano, se celebran diversas celebraciones en su honor para ensalzar esta bebida.

Sin ir más lejos, la ciudad de Vigo volverá a brindar con el mejor vino de Galicia del 24 al 26 de julio en la Explanada del Náutico, con motivo de la nueva edición de la Festa do Viño Galego.

A partir del 24 de julio en la Explanada del Náutico

Con entrada gratuita, la Festa do Viño Galego reunirá a algunas de las bodegas más representativas de la comunidad, una cuidada oferta gastronómica, conciertos en directo y experiencias exclusivas.

"La fiesta está concebida para que tanto aficionados al vino como familias y visitantes puedan disfrutar de una experiencia completa donde la enología, la gastronomía y la música conviven durante tres jornadas", señala la organización en un comunicado.

En esta línea, la Festa do Viño Galego permitirá recorrer las principales zonas vitivinícolas gallegas a través de una amplia selección de vinos elaborados por bodegas de referencia. Las bodegas ya confirmadas son:

Vía Arxéntea

Santa Virxen dos Remedios

Bodegas Don Bernardino

Bodegas D'Berna

Bodegas Pontecabaleiros

Bodegas Rectoral de Amandi

Bodega Mauricio Lorca

Gran Bazán

Ladairo

Tapias Mariñán

Bodega Rectoral do Umia

Bodega Alanís

Lingua Loaira

Para quienes quieran vivir la experiencia de la Festa do Viño Galego al completo, la organización pone a disposición de los asistentes el Vinopass, que incluye: copa oficial de cristal de la fiesta, cinco degustaciones de vino y participación en un sorteo de estancias en cabañas de bosque y bonos de spa y bienestar en Moaña.

Pero eso no es todo: la experiencia se completa con una variada oferta gastronómica y un concurso de bandas, donde diferentes grupos y artistas, como Juanma, EVA 10 y El 4º Sentido, pondrán la banda sonora al festival.

Completan el cartel musical: Pablo Cerviño, Mañana Viernes, No All Kansas, Kaf y Ronseya & Nick Pacheco Jr.

Además, la Festa do Viño Galego contará con una Zona VIP para disfrutar de una experiencia exclusiva sin esperas y con todas las comodidades.

Este pase incluye: acceso a la Zona VIP, mesa reservada, servicio de atención personalizado, menú con primer y segundo plato, postre, café, una botella de vino, y ambiente exclusivo y mayor comodidad.