Confirmado: regresa a Vigo la gran fiesta del vino gallego con más de 10 bodegas a partir del 24 de julio
El evento contará con una amplia selección de vinos elaborados por bodegas de referencia, así como con una programación musical variada y una cuidada oferta gastronómica
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El vino es una de las grandes joyas patrimoniales y gastronómicas de Galicia. De hecho, su importancia es tal que, a lo largo del verano, se celebran diversas celebraciones en su honor para ensalzar esta bebida.
Sin ir más lejos, la ciudad de Vigo volverá a brindar con el mejor vino de Galicia del 24 al 26 de julio en la Explanada del Náutico, con motivo de la nueva edición de la Festa do Viño Galego.
A partir del 24 de julio en la Explanada del Náutico
Con entrada gratuita, la Festa do Viño Galego reunirá a algunas de las bodegas más representativas de la comunidad, una cuidada oferta gastronómica, conciertos en directo y experiencias exclusivas.
"La fiesta está concebida para que tanto aficionados al vino como familias y visitantes puedan disfrutar de una experiencia completa donde la enología, la gastronomía y la música conviven durante tres jornadas", señala la organización en un comunicado.
En esta línea, la Festa do Viño Galego permitirá recorrer las principales zonas vitivinícolas gallegas a través de una amplia selección de vinos elaborados por bodegas de referencia. Las bodegas ya confirmadas son:
- Vía Arxéntea
- Santa Virxen dos Remedios
- Bodegas Don Bernardino
- Bodegas D'Berna
- Bodegas Pontecabaleiros
- Bodegas Rectoral de Amandi
- Bodega Mauricio Lorca
- Gran Bazán
- Ladairo
- Tapias Mariñán
- Bodega Rectoral do Umia
- Bodega Alanís
- Lingua Loaira
Para quienes quieran vivir la experiencia de la Festa do Viño Galego al completo, la organización pone a disposición de los asistentes el Vinopass, que incluye: copa oficial de cristal de la fiesta, cinco degustaciones de vino y participación en un sorteo de estancias en cabañas de bosque y bonos de spa y bienestar en Moaña.
Pero eso no es todo: la experiencia se completa con una variada oferta gastronómica y un concurso de bandas, donde diferentes grupos y artistas, como Juanma, EVA 10 y El 4º Sentido, pondrán la banda sonora al festival.
Completan el cartel musical: Pablo Cerviño, Mañana Viernes, No All Kansas, Kaf y Ronseya & Nick Pacheco Jr.
Además, la Festa do Viño Galego contará con una Zona VIP para disfrutar de una experiencia exclusiva sin esperas y con todas las comodidades.
Este pase incluye: acceso a la Zona VIP, mesa reservada, servicio de atención personalizado, menú con primer y segundo plato, postre, café, una botella de vino, y ambiente exclusivo y mayor comodidad.