Regresa a Vigo una fiesta para comer callos a reventar este domingo: también habrá pulpo, churrasco y música

El Concello de Vigo acoge este domingo un nuevo evento gastronómico en el que se podrán disfrutar algunos de los mayores manjares de la gastronomía gallega, como los callos, el churrasco y el pulpo, todo ello acompañado, cómo no, de una buena charanga.

Se trata de la Festa dos Callos de Cabral, una parroquia de Vigo que este 2026 celebra su segunda edición. El evento promete reunir a vecinos de la parroquia y de toda la ciudad para disfrutar de la gastronomía gallega en su máximo esplendor.

II Festa dos Callos de Cabral, en Vigo

La Comisión da Festa das Dores organiza una nueva edición de la popular Festa dos Callos, que tendrá lugar el domingo 14 de junio a partir de las 11:00 horas en el Parque Forestal de Cotogrande, en la parroquia viguesa de Cabral.

Se trata de una cita consolidada dentro del calendario festivo local, que reúne a vecinos y visitantes en torno a la tradición gastronómica gallega. El evento destaca por su gran ambiente festivo, en el que la música y la buena comida son los grandes protagonistas.

El programa de actuaciones contará con la participación de la charanga Os Imperiais, que será la encargada de animar la jornada con su repertorio musical, garantizando un ambiente alegre durante todo el día y favoreciendo la convivencia entre los asistentes.

En lo que se refiere a la comida, la fiesta ofrecerá una amplia y variada propuesta gastronómica pensada para todos los gustos. Aunque el plato estrella serán los callos, los asistentes también podrán degustar otras especialidades típicas como el churrasco, el pulpo á feira y el pollo picantón, elaborados al estilo tradicional gallego.

Además, para terminar de llenar tu barriga, se habilitarán puestos con una selección de dulces variados, ideales para poner el broche final a la comida y disfrutar de esta experiencia gastronómica en buena compañía.