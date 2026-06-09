Bustamante, Panorama y Baiuca estarán en las fiestas de este municipio gallego del 24 al 28 de junio

Aunque junio no ha hecho más que comenzar, los vecinos de A Estrada (Pontevedra) ya tienen la vista puesta en las fiestas de San Paio.

Del 24 al 28 de junio, la localidad se sumergirá en cinco días de celebraciones con un amplio programa que combinará conciertos, actividades culturales y más.

5 días de fiesta con Bustamante, Panorama, Baiuca y más

Entre los nombres más destacados del cartel de este año figuran David Bustamante, Panorama y Baiuca. Completan el cartel: 9Louro, Ortiga y las orquestas Cinema, Gran Parada y Galilea.

El cantante de San Vicente de la Barquera (Cantabria) hará parada en A Estrada el sábado 27 de junio para ofrecer un concierto en la Plaza de Galicia.

La actuación comenzará a las 23:30 horas y estará acompañada por la orquesta Galilea, que realizará dos pases: el primero a las 22:30 horas y el segundo a las 01:00 de la madrugada.

La orquesta Panorama actuará en la Praza da Constitución el viernes 26 a las 00:00 horas, donde presentará su nuevo espectáculo para 2026, una gira que acumula más de 20 actuaciones solo durante el mes de junio.

Por su parte, Baiuca se subirá al escenario el jueves 25, misma jornada en la que también actuará 9Louro.

La programación musical continuará el viernes 26 con el concierto de Ortiga, previsto para las 22:30 horas en la Praza de Galicia, mientras que la orquesta Cinema pondrá el broche final el domingo 28.

A continuación, te detallamos las fechas y horarios de los principales conciertos de las fiestas de San Paio en A Estrada:

Jueves, 25 de junio

A las 21:30 horas: Concierto de 9Louro

A las 22:30 horas: Orquesta Gran Parada

A las 23:30 horas: Concierto de Baiuca

A las 01:00 horas: Orquesta Gran Parada

Viernes, 26 de junio

A las 22:30 horas: Concierto de Ortiga

A las 00:00 horas: Orquesta Panorama

Sábado, 27 de junio

A las 22:30 horas: Orquesta Galilea

A las 23:30 horas: Concierto de David Bustamante

A las 01:00 horas: Orquesta Galilea

Domingo, 28 de junio

A las 00:30 horas: Orquesta Cinema

Actuaciones infantiles, pasacalles y fuegos artificiales

Más allá de los conciertos, la programación de las fiestas de San Paio incluye una agenda repleta de actividades para todos los públicos, destacando una gran fiesta de la espuma, varios pasacalles y un espectáculo del mago Pablo Estévez.

El deporte también tendrá un papel protagonista durante las celebraciones. La Festa da Bicicleta se celebrará el viernes 26, mientras que el sábado estará marcado por la disputa de un torneo 3x3 de baloncesto.

Además, no faltarán los actos litúrgicos en honor a San Paio ni las sesiones vermú.