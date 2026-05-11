El municipio perfecto para recorrer a pie que acoge una degustación de salmón: la cata se realiza el domingo

El salmón es uno de los platos más deliciosos. Este pescado azul, de carne rosada y textura delicada, es muy apreciado en la gastronomía mundial por su alto contenido en ácidos grasos omega-3, proteína de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales.

Desde 1974, el salmón se pone en valor en A Estrada (Pontevedra) el tercer fin de semana del mes de mayo. Este próximo domingo, de hecho, es el día grande de la fiesta, ya que en esta jornada se celebra degustación popular (a precios asequibles) para vecinos y visitantes.

Cata de salmón este domingo en A Estrada

Degustación de Salmón Concello de A Estrada

En la comarca de Tabeirós-Terra de Montes, el salmón es el protagonista del río Ulla a su paso por A Estrada. De ahí nace la Fiesta del Salmón, un evento con varias décadas de historia que este 2026 celebra su edición número 52.

Esta cita gastronómica, ya plenamente consolidada en el calendario festivo, arrancó el pasado viernes 8 de mayo con una ruta de tapas elaboradas con salmón y continuará a lo largo de toda la semana, teniendo el domingo como jornada grande de celebración.

Previamente, el sábado 16 se celebrará el XV Raid Hípico do Salmón en la playa fluvial de Liñares. La jornada se completará con el Festival Folclórico do Salmón y el concierto de Mondra en la praza da Constitución a partir de las 22:00 horas.

Coincidiendo con el Día das Letras Galegas, la jornada del 17 de mayo arrancará a las 11:00 horas con una exposición de bonsáis. A las 12:00 horas tendrá lugar la lectura del pregón de fiestas a cargo de Fernando Romay en el Teatro Principal.

Acto seguido se inaugurará la Feira da Artesanía y desde las 13:00 horas, la praza da Constitución acogerá la esperada degustación popular de salmón, en el que participarán 18 establecimientos con numerosas propuestas.

Vecinos y visitantes podrán saborear el salmón a la plancha, en papillote, marinado, en empanada, en pizza o al horno. "Las múltiples formas de preparación del salmón hacen las delicias de todos aquellos que disfrutan de su sabor único", afirma Turismo de Galicia.

Todos están invitados a disfrutar de esta cata y continuar viviendo la jornada festiva con un concierto a cargo de la Big Band Carlos Barruso y una verbena estelar amenizada por la orquesta París de Noia.

La formación musical gallega hará una parada en A Estrada con motivo de la Fiesta del Salmón. Este año, su show lleva por título Va por ti, con el que promete sorprender al público de la plaza de Galicia a partir de las 20:00 horas.