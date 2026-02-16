Un pub del centro de Vigo celebra un 'Tardeo Indie' con más de 6 horas de música y por solo 10 euros

El próximo mes de marzo habrá una cita muy especial en Vigo para todos los amantes de la música indie. En pleno corazón de la movida viguesa se celebrará un gran fiestón dedicado a este género musical, en el que durante más de seis horas sonarán los mejores temas indie que tantos y tantos seguidores han ganado.

La Radio Vigo, en Churruca, es la responsable de que el 14 de marzo no puedas hacer otro plan que no sea acudir al local para disfrutar del mejor ambiente y la mejor música. Desde las 18:00 horas y hasta bien entrada la madrugada, la sala se llenará de ritmo, buen rollo y ganas de pasarlo en grande.

La tarde-noche indie en Vigo

El próximo 14 de marzo, Vigo será el epicentro de la música alternativa. La cita será el 'Tardeo Indie' organizado por By Indie Galicia, una fiesta pensada para quienes quieren disfrutar de la música indie en un local con buen ambiente y sin malos rollos.

El evento tendrá lugar en La Radio Vigo, el conocido pub de Churruca, epicentro habitual del ocio nocturno en la ciudad. La fiesta se celebrará de 18:00 a 01:00 horas, aunque las puertas se abrirán a las 18:30 horas, dando comienzo a más de seis horas ininterrumpidas de temazos indie.

El cartel contará con una selección de DJs para ofrecer una sesión cargada de clásicos y novedades del género: SJ Belish, DJ CK6, DJ Carlos Trini y DJ SÜ serán los encargados de poner la música a la velada. Desde los grandes himnos del indie nacional hasta otros más internacionales, la fiesta estará asegurada.

La promoción inicial de entradas a 5,25 euros ya se ha agotado. Actualmente, las entradas están disponibles en Woutick por 10,50 euros e incluyen una copa o dos cervezas, una opción perfecta para empezar por todo lo alto desde el principio.

Y todavía hay más: está abierto hasta el 6 de marzo a las 12:00 horas un sorteo para conseguir una entrada doble. Los pasos a seguir para conseguir la tuya los tienes en la publicación de sus redes sociales que te dejamos a continuación.

Ya sabes, si te gusta la música indie y quieres disfrutar de una fiesta con buen rollo y los mejores temas, marca en el calendario el 14 de marzo y pásate por La Radio Vigo en Churruca.