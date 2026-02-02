La orquesta más viral de España llega al área de Vigo con entradas a 12 euros para celebrar el Carnaval

Tras confirmar una fecha en Viveiro (Lugo), la orquesta Nueva Línea llega al área de Vigo dispuesta a deslumbrar con un show que ya ha conquistado escenarios de toda España. El grupo canario vive un auténtico boom gracias al impulso de las redes sociales y acumula ya cerca de 800.000 escuchas en Spotify.

El fenómeno viral de finales de 2025 e inicios de 2026, Nueva Línea, llega a Mos (Pontevedra) para celebrar el Carnaval. A ritmo de esos temazos que no han dejado de sonar en TikTok, Instagram y otras plataformas, la fiesta está asegurada. A menos de media hora de la ciudad olívica, la Sala Queen se prepara para un fiestón el próximo 14 de febrero.

Actuación de Nueva Línea en Mos

"Una noche de copas, una noche loca...", "solo quiero que me des... un besito nada más". Si con leer estas frases ya se te han activado en la cabeza, no estás solo/a. El grupo responsable de que no puedas sacarte estas canciones -y muchas más- de la mente llega este mes de febrero a la Sala Queen de Mos para poner a bailar a todo el mundo en directo.

Una oportunidad perfecta para vivir en vivo y en directo esos trends que se han vuelto virales en los últimos meses.

El fenómeno musical del momento viene dispuesto a celebrar el Carnaval por todo lo alto, en una noche que promete ser una auténtica fiesta. La banda está formada por un elenco de voces jóvenes -Sofía, Raquel, Maite y Alicia- acompañadas por músicos profesionales que convierten cada actuación en todo un espectáculo.

Su crecimiento ha sido imparable. Con más de un millón de seguidores en TikTok, el grupo se ha convertido en una referencia del panorama musical actual gracias al impulso de las redes sociales y a un repertorio pegadizo que no deja indiferente a nadie.

Tal y como señala la Sala Queen, "han pasado de tocar en verbenas locales a llenar escenarios como Madrid y eventos como los Army Awards 2026, conquistando seguidores de toda España y Latinoamérica".

La cita será el viernes 14 de febrero, a partir de las 00:30 horas, y el precio de la entrada es de 12 euros con consumición (entrando antes de las 01:30 horas). Además, habrá líneas de autobús desde Vigo, Cangas y Moaña, para que nadie tenga excusa de no disfrutar de una de las noches más esperadas del Carnaval 2026.

Este es el horario y precio de los buses (incluye ida y vuelta):