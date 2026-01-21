Este pueblo cerca de Vigo celebra un Carnaval único en Galicia: esta es la programación de 2026

El Carnaval es una de las fiestas más arraigadas de la cultura popular de Galicia. Caracterizado por su riqueza cultural y tradiciones ancestrales, el Entroido (o también Antroido) llena de color, alegría y música grandes y pequeños municipios de toda la región.

Galicia cuenta con varios carnavales reconocidos como Fiestas de Interés Turístico, entre ellos el de Cobres, un pueblo cerca de Pontevedra y Vigo, que ya ha presentado su programación para este 2026, cargada de actividades y propuestas para todos los públicos.

Un Carnaval único en Galicia

El Carnaval de Santo Adrán de Cobres, en Vilaboa (Pontevedra), es único en Galicia, ya que sus personajes principales, las 'Madamas' y los 'Galáns', a diferencia de los de otros lugares, no llevan máscaras.

En este contexto, las Madamas y los Galáns van a cara descubierta, visten trajes adornados con collares y sombreros llenos de flores, plumas y otros adornos de colores. Además, realizan danzas tradicionales y participan en juegos.

Según los testimonios del documental Madamas e galáns: Historia do Entroido de Cobres, el Carnaval de Cobre cuenta con siglos de historia: lleva sin interrumpir su celebración desde el siglo XVIII, exceptuando los años de la Guerra Civil y el año 2021 a causa de la pandemia de la Covid-19.

A pocas semanas de que comience oficialmente el Carnaval, el municipio de Cobres ya ha dado a conocer la programación completa que se desarrollará del 8 al 17 de febrero. No obstante, los días grandes se celebrarán del 14 al 17 de febrero.

Declarado Bien de Interés Cultural (BIC), el Entroido de Cobres arrancará el 8 de febrero con la presentación oficial por las parroquias de Vilaboa (Pontevedra), con paradas en distintos puntos del municipio.

Como parte del programa previo, se llevarán a cabo actividades pre-Entroido en distintos centros educativos en las siguientes fechas:

Jueves, 29 de enero: IES A Sangriña (A Guarda)

IES A Sangriña (A Guarda) Martes, 10 de febrero: Colegio Apóstol Santiago de Vigo (Jesuitas)

Colegio Apóstol Santiago de Vigo (Jesuitas) Jueves, 12 de febrero: CEP Igrexa Candeán (Vigo)

CEP Igrexa Candeán (Vigo) Pre-Entroido: CEIP A Guía (Domaio)

En cuanto a la programación de los días grandes del Entroido de Cobres, el municipio celebrará distintas actividades para el disfrute de los amantes de estas fechas festivas llenas de alegría, color y música.

A continuación, te detallamos el programa completo de fiestas del 14 al 17 de febrero en Cobres, en Vilaboa (Pontevedra):

Sábado, 14 de febrero

De 10:00 a 19:00 horas: Recorrido del Entroido por los barrios

A las 19:00 horas: Llegada del Entroido a la carpa

A las 22:00 horas: Gran fiesta de apertura con la orquesta Kubo y el trío Tic Tac

Domingo, 15 de febrero

De 10:00 a 19:00 horas: Recorrido del Entroido por los barrios

A las 19:00 horas: Llegada del Entroido a la carpa

A las 22:00 horas: Fiesta a cargo de Son das Tabernas

Lunes, 16 de febrero

De 10:00 a 19:00 horas: Recorrido del Entroido por los barrios

A las 19:00 horas: Llegada del Entroido a la carpa

A las 21:30 horas: Lunes de Maghachos con la orquesta Magos y el trío La Noche

Martes, 17 de febrero