París de Noia, Los Satélites y sorteos de 200 y 300 euros en una fiesta a 45 minutos de Vigo

Con la llegada de 2026 arrancan las primeras fiestas y verbenas del año, que ya comienzan a animar el mes de enero. Una de las más destacadas se celebrará a tan solo 45 minutos de Vigo y contará con una programación muy atractiva con algunas de las orquestas más reconocidas de Galicia, además de dos sorteos con premios de 200 y 300 euros.

Se trata de las fiestas en honor a San Amaro y San Marzal, que tendrán lugar los días 15 y 16 de enero en Arra, parroquia de Sanxenxo. Cada jornada contará con la actuación de dos orquestas encargadas de poner a bailar a todos los asistentes, así como con un sorteo diario, uno por cada día de celebración.

Fiestas de Arra en Sanxenxo

La parroquia de Arra, en el municipio de Sanxenxo, se prepara para vivir uno de los primeros grandes festejos del año con la celebración de sus tradicionales fiestas en honor a San Amaro y San Marzal con dos jornadas cargadas de actos religiosos, música y verbenas.

Las fiestas comenzarán el jueves 15 de enero, día dedicado a San Amaro, patrón de la parroquia. A primera hora de la mañana, las bombas marcarán el inicio de la festividad. Seguidamente, tendrá lugar la alborada a cargo del grupo de gaitas Os do Barro, que recorrerá la parroquia.

A media mañana se celebrará una misa en honor al santo, seguida de la misa solemne cantada, acompañada de la procesión.

La música continuará por la noche con una verbena a partir de las 20:30 horas, en la que se podrá disfrutar de dos grandes orquestas gallegas: París de Noia y Los Satélites, que harán disfrutar a todos los asistentes. Además, durante la verbena se realizará un sorteo con un premio de 200 euros.

El viernes 16 de enero, día de San Marzal, la fiesta volverá a comenzar con la alborada del grupo Os do Barro. A mediodía se celebrará la misa solemne seguida de procesión y, a continuación,tendrá lugar la tradicional subasta de ofrendas.

Por la noche, a partir de las 21:00 horas, se pondrá el broche musical con la verbena amenizada por las orquestas Olympus y Marbella. También, durante la velada se sortearán 300 euros entre los asistentes. Una espectacular tirada de bombas a las 03:00 de la madrugada anunciará el fin de las fiestas.

Jueves 15 de enero: fiestas en honor a San Amaro

09:00 horas: tirada de bombas anunciando el inicio de las fiestas en honor al patrón del pueblo

Alborada en los alrededores de Arra a cargo del grupo de gaitas 'Os do Barro'

11:00 horas: misa en honor a San Amaro

13:00 horas: misa cantada con procesión

20:30 horas: gran verbena con las orquestas París de Noia y Los Satélites

Durante la verbena se sortearán 200 euros

Viernes 16 de enero: fiestas en honor a San Marzal