Un pequeño pueblo de 450 habitantes prepara una gran fiesta Pre Fin de Año gratuita con DJs, uvas y cotillón

Los planes se multiplican en Navidad y las fiestas ocupan un lugar destacado en la agenda de ocio. Además de las cenas de empresa y los reencuentros familiares, la diversión es otra de las grandes protagonistas de estas fechas.

Grandes y pequeños municipios, parroquias y aldeas se visten de gala para celebrar la recta final del año. De hecho, muchos adelantan el fin de año con una fiesta especial, que también incluye uvas, música y unas campanadas anticipadas.

Uvas, DJs, cotillón y mucho más

El año ya tiene los días contados, pero la agenda de planes está más activa que nunca. Municipios de apenas 450 habitantes, como Parderrubias (Pontevedra), ya tienen todo listo para despedir el año con una gran fiesta Pre Fin de Año.

Los vecinos de Parderrubias, a solo 30 minutos en coche de Vigo, esperan con ilusión la llegada de esta celebración, que promete una noche de diversión para todos los vecinos y visitantes que quieran sumarse.

La fiesta Pre Fin de Año de Parderrubias tendrá lugar el próximo 27 de diciembre, que cae en sábado, así que no hay excusas para no salir a disfrutar de este evento gratuito entre comidas familiares y otras celebraciones.

La celebración comenzará a las 23:00 horas, dejando margen para hacer una pequeña previa antes de las campanadas anticipadas. Para la ocasión, se repartirán uvas y cotillón, y varios DJs animarán la noche con la mejor música.

Además, habrá una zona con bebidas y bocadillos para recargar energías entre canción y canción.

"Fiesta Pre Fin de Año en la que daremos las campanadas con uvas y cotillón, acompañados de una gran fiesta a cargo de varios DJs sorpresa. Y si tienes hambre, tenemos bocadillos también", animan desde la organización.

El evento se desarrollará bajo carpa, por lo que las inclemencias del tiempo, ya sea la lluvia, el viento o el frío, no afectarán a la fiesta, y vecinos y visitantes podrán disfrutar de una fiesta Pre Fin de Año por todo lo alto.

La celebración se prolongará hasta que el cuerpo aguante, y quienes quieran seguir disfrutando al día siguiente, el domingo 28 de diciembre, podrán participar en un bingo social con grandes premios para los asistentes.