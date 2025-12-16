Aterriza a 20 minutos de Vigo una fiesta gratis de Pre Fin de Año para revivir grandes éxitos de los 2000

En menos de 2 semanas diremos adiós a 2025 para dar paso a 2026 y, como no podía ser de otra forma, es algo que hay que celebrar por todo lo alto. Más allá de esperar a la madrugada del 1 de enero para salir de fiesta, son muchos los que organizan celebraciones de Pre Fin de Año para ir calentando motores, como es el caso de Mos, en la comarca de Vigo, que ya ha dado a conocer su cartel.

La fiesta Pre Fin de Año de Mos tendrá lugar el sábado 27 de diciembre y será totalmente gratuita. "O Pazo de Mos converterase no epicentro da festa coa Gran Festa Pre-Fin de Ano – Back to the 2000’s Edition", así han anunciado en sus redes sociales un evento que promete ser todo un fiestón.

El Pre Fin de Año de Mos

Mos ya tiene todo listo para despedir el año antes de tiempo. El sábado 27 de diciembre, el Pazo de Mos se convertirá en el punto de encuentro para todos los que quieran celebrar el Pre Fin de Año con música, fiesta y muy buen ambiente.

La cita forma parte de la programación de Navidad del Concello y, lo mejor de todo, es que la entrada será totalmente gratuita. Así, cualquiera puede ir a disfrutar de este fiestón que promete ser uno de los grandes eventos de la Navidad de Mos.

La Gran Festa Pre-Fin de Ano - Back to the 2000's Edition arrancará a partir de la tarde-noche y contará con pregón y campanadas, recreando el espíritu de Nochevieja, pero con menos prisas y muchas ganas de pasarlo bien de la mano de varios artistas de gran renombre a nivel nacional.

El cartel reúne a grandes nombres de la música urbana, electrónica y de baile que marcaron los años 2000. Uno de los protagonistas será Danny Romero, artista que fue todo un boom con temas como Agáchate o Motívate.

También estará Dasoul, una de las voces más reconocibles del panorama urbano nacional, con canciones como Él no te da o Vuela corazón. Completa el trío principal José de Rico, productor que tiene a sus espaldas auténticos himnos de la música como Rayos de sol o Te fuiste.

A ellos se suman Eric García, DJ emergente, y Michi, con una selección musical pensada para poner a todo el mundo a bailar.