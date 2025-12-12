La fiesta a 30 minutos de Vigo con degustación de pinchos, chocolate con churros y verbena por la noche

En diciembre reina el ambiente festivo, y no solo por la lista (casi) infinita de actividades que propone la agenda de ocio de Vigo y alrededores.

Mañana, sábado 13 de diciembre, se celebra el día de Santa Lucía, y numerosos municipios gallegos conmemoran esta festividad con actos litúrgicos, eventos gastronómicos e incluso verbenas.

Chocolate con churros y verbena por la noche

Vigo se llena de vida durante la Navidad, pero para quienes quieran escapar del bullicio de las calles y, aun así, disfrutar del espíritu festivo, hay una celebración que no pueden perderse.

Los vecinos de Gondomar esperan con ilusión el inicio de sus fiestas en honor a Santa Lucía de Vincios, que, precisamente, comienzan este mismo viernes con una actuación musical y una degustación de pinchos y bocadillos.

La celebración principal tendrá lugar el sábado, coincidiendo con el día de Santa Lucía, una festividad de profunda tradición que marca el inicio de las celebraciones navideñas en países nórdicos, pero que también se conmemora aquí.

De esta forma, la agenda del día incluye una misa solemne a las 12:00 horas, seguida de una procesión acompañada por el grupo de gaitas Aires de Santes.

A las 13:00 horas se realizará la presentación de la rondalla Galiñeiro de Vincios y, media hora más tarde, a las 13:30 horas, los asistentes podrán disfrutar en directo del grupo de gaitas Aires de Santes.

La fiesta también contará con un atractivo gastronómico: habrá servicio de comida al mediodía y, a lo largo de la jornada del sábado, se ofrecerán tapas y chocolate con churros para entrar en calor.

Por la noche, los vecinos y visitantes más fiesteros podrán disfrutar de una gran verbena con las actuaciones de Terapia de Grupo, Ganxx y DJ Sombrero.

Además, el sábado 13 se celebrarán misas cada hora por la mañana (07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 y 12:00 horas) y por la tarde a las 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

A continuación, te detallamos la agenda completa de fiestas de Gondomar con motivo del día de Santa Lucía:

Viernes, 12 de diciembre

A las 19:00 horas: Actuación musical y degustación de pinchos y bocadillos

Sábado, 13 de diciembre