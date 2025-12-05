Este pueblo cerca de Vigo celebrará una fiesta de Fin de Año con DJs, fuegos artificiales y entrada gratuita

Un grupo de amigas en una fiesta de Fin de Año Shutterstock

La Navidad es una época de celebración y reflexión, un momento para reencontrarse con la familia, pasear por la ciudad disfrutando del ambiente festivo y buscar el regalo perfecto para un ser querido.

A todo esto se suma el espíritu festivo. Durante la temporada navideña se celebran numerosas cenas de empresa, encuentros con amigos y fiestas de fin de año, como la que prepara Vila Nova de Cerveira.

DJ de gran nivel, fuegos artificiales y más

Los vecinos de Vila Nova de Cerveira esperan con ilusión la llegada de 2026, y no es para menos: el municipio portugués celebrará el fin de año con una gran fiesta nocturna de entrada gratuita, con autobuses también sin coste.

Lejos de pagar 50 euros para entrar en una discoteca, Vila Nova de Cerveira apuesta por un gran evento sin coste para dar la bienvenida a 2026, con DJs de primer nivel.

En concreto, la Fiesta de Fin de Año contará con dos espacios para todas las edades. Por un lado, el centro histórico acogerá la actuación de HugoBand entre las 22:00 y las 00:30 horas, con un increíble espectáculo de fuegos artificiales al dar las campanadas de medianoche.

Por otro lado, el edificio multiusos será el escenario de la fiesta más grande hasta altas horas de la madrugada. Comenzará con una sesión de DJ G-Soul, seguida de las actuaciones de DJ Fifty, Branko (DJ Set) y DJ Tiago Cruz, que cerrará la noche a las 06:00 horas.

A continuación, te detallamos los horarios exactos de las actuaciones previstas para la fiesta gratuita de Fin de Año de Vila Nova de Cerveira:

A las 22:00 horas (Centro Histórico): HugoBand

HugoBand A las 23:30 horas (Edificio Multiusos): DJ G-Soul

DJ G-Soul A las 00:00 horas (Centro Histórico): Espectáculo de fuegos artificiales

Espectáculo de fuegos artificiales A las 02:00 horas (Edificio Multiusos): DJ Fifty

DJ Fifty A las 03:30 horas (Edificio Multiusos): Branko (DJ Set)

Branko (DJ Set) A las 04:30 horas (Edificio Multiusos): DJ Tiago Cruz

Para facilitar los desplazamientos, el Ayuntamiento ha previsto autobuses gratuitos cada 30 minutos entre el centro histórico y el Edificio Multiusos.

Además de la entrada libre, otro dato importante es que habrá cuatro zonas de bar, un área VIP y un espacio de restauración para que los asistentes puedan recargar energías.