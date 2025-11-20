París de Noia despide noviembre en este pueblo de Pontevedra: una gran fiesta con carpa cubierta

El verano hace meses que llegó a su fin, pero en Galicia todavía quedan varias fiestas para disfrutar de las mejores orquestas. Este es el caso de Portonovo (Pontevedra), que el último fin de semana celebra sus fiestas de Santa Catalina 2025 desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, en las que actuará la París de Noia, una de las más grandes de la región.

Portonovo se despedirá del mes de noviembre por todo lo alto: tres días de fiesta y la actuación estelar de París de Noia. La Agrupación Folclórica Os Gatiños en Portonovo es quien ha organizado esta festividad y quien ha publicado en sus redes sociales el cartel completo con toda la programación.

París de Noia despide noviembre en Portonovo

Portonovo se prepara para vivir tres días intensos de fiesta con un programa repleto de música, tradición y buen ambiente. La cita tendrá lugar desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, y cada día contará con propuestas pensadas para todo tipo de públicos.

El viernes 28 servirá como pistoletazo de salida con el animado "IV Serán dos Ghatos", una reunión festiva que comenzará a las 19:00 horas bajo la carpa instalada para la ocasión y que servirá para calentar motores para el resto del fin de semana.

La programación del sábado será la más completa de todas. A primera hora, a las 10:00 horas, el ambiente de las calles se llenará de música gracias al pasacalles protagonizado por el grupo 'Lembranzas de Portonovo' acompañado por la Banda Unión Musical de Meaño. También habrá tirada de bombas.

A las 11:30 horas se celebra una misa cantada por la 'Coral Polifónica de Santa María Adina', seguida de la procesión marítima -si lo permite el tiempo- a cargo de Os Gatiños, 'Lembranzas de Portonovo' y la Banda Unión Musical de Meaño.

Tras esto, tendrá lugar una sesión vermú donde 'Portonovo Canta' pondrá su toque musical para animar el mediodía. Ya durante la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar la edición XXIX del 'Festival Folclórico dos Gatiños de Portonovo', un evento que apuesta por la cultura y que cada año reúne a numerosos espectadores.

Sin embargo, el gran momento del sábado llegará por la noche. Desde las 21:00 horas, una de las orquestas más reconocidas de Galicia, París de Noia, será la encargada de hacer una nueva fiesta. Djow también amenizará la noche. Será, sin duda, uno de los platos fuertes de toda celebración.

El domingo 30 de noviembre pondrá el broche final a las fiestas. La jornada comenzará a las 10:00 horas con un pasacalles de 'Os do Barro', que recorrerá las calles con su música festiva. Después, la 'Banda do Sequío' tomará el relevo en la sesión vermú, cerrando el fin de semana con un ambiente alegre y distendido.