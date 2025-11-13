Castañas gratis y chorizo a precios populares en el Magosto de este barrio de Vigo este día de noviembre

Vigo se prepara para un fin de semana muy especial con motivo del encendido de las luces de Navidad. La ciudad olívica iluminará estas fechas festivas con 12 millones de luces LED en 460 calles, incluyendo un árbol de 45 metros de altura y medio centenar de elementos lumínicos 3D.

El encendido de luces se producirá el próximo sábado, 15 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Magosto del barrio de Teis, uno de los eventos más característicos del otoño, que repartirá castañas asadas de forma gratuita entre los asistentes.

Castañas asadas gratis en este barrio de Vigo

Aunque Vigo se adelanta unas semanas a la Navidad, todavía son muchos los municipios, pueblos y barrios que continúan celebrando su Magosto. En concreto, los vecinos de Teis esperan con ilusión su tradicional fiesta del otoño.

El Mercado de Teis acogerá el próximo sábado, 15 de noviembre, este evento gastronómico, que no solo repartirá castañas asadas de forma gratuita entre los asistentes, sino que también ofrecerá bebidas y pan con chorizo a precios populares.

La jornada festiva arrancará a las 17:30 horas con una degustación gratuita de castañas asadas, símbolo gastronómico del otoño, y de pan con chorizo a precios populares. De forma paralela, la tarde estará amenizada con actuaciones musicales que pondrán ritmo y ambiente a este encuentro otoñal con sabor a Navidad.

En concreto, actuarán los grupos de gaitas de la Asociación de Vecinos de Teis y las pandereteiras Millaxeira, de la Asociación de Vecinos del Casco Vello.

Aunque para el sábado se prevén lluvias en Vigo, el Magosto de Teis no se verá afectado, ya que se celebrará bajo techo, en el mercado municipal del barrio, para el disfrute de todos los asistentes. Así que no hay excusa que valga para no acercarse.

Y, al finalizar la fiesta, quienes lo deseen podrán continuar la jornada disfrutando del encendido de las luces de la Navidad de Vigo. Este 2025, la ciudad brillará con más de 12 millones de luces LED repartidas por 460 calles, medio centenar de elementos lumínicos 3D y un árbol de 45 metros de altura.

A los atractivos ya de sobra conocidos, se sumarán novedades, como la instalación de un mercado navideño en el barrio de Bouzas, situado en la Alameda Suárez Llanos y que tendrá una veintena de casetas, o el nuevo 'Vialia on ice', con pista de hielo y tobogán de trineos neumáticos.