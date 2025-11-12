La fiesta cerca de Vigo donde comer zorza hasta reventar: precios populares y música en directo

El pulpo á feira, el caldo gallego y el marisco fresco son el alma de muchas cocinas gallegas. Sin embargo, la zorza se ha ganado también un lugar destacado en nuestra gastronomía, gracias a su sencilla preparación y su sabor excepcional.

El origen de la zorza, a diferencia del raxo, tiene un origen más conocido: la matanza del cerdo. Una receta bastante extendida por el norte de España con otros nombres como picadillo, que se destinaba a la preparación de chorizos y que se ha ido transformando en un plato propio.

Raciones de zorza a precios populares y música en directo

Si nos adentramos un poco al sur de Galicia, los elegios hacia la carne de cerdo se centran especialmente en la zorza. Tanto es así que este plato cuenta con su propia fiesta, como la que se celebra en O Porriño (Pontevedra) este tercer fin de semana de noviembre.

Los vecinos de la parroquia de Pontellas, a 20 minutos del centro de Vigo, esperan con entusiasmo la XX edición de la Festa da Zorza, que se celebrará este próximo domingo 16 de noviembre con degustaciones a precios populares y animación musical.

La cita gastronómica dará comienzo a partir de las 11:00 horas en el recinto de la Asociación del Centro Cultural de Pontellas, y a lo largo de la jornada se repartirán una gran cantidad de raciones de zorza a precios populares hasta agotar existencias.

La fiesta no acaba con la degustación de zorza. Durante toda la jornada del domingo 16 de noviembre, varias agrupaciones musicales pondrán ritmo al evento. Entre ellas destacan el grupo de gaitas Nordesía, Cantereiras Vaicheboa y la Rondalla de Pontellas.

La Festa da Zorza de Pontellas, ya consolidada en el calendario con casi XX ediciones a sus espaldas, es la excusa perfecta para salir de casa y disfrutar de una agradable jornada en compañía de familiares y amigos, rodeados de buena comida.

"El próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 11:00 horas de la mañana, celebramos una de las citas más sabrosas y esperadas del año. Acércate al Centro Cultural de Pontellas y disfruta de nuestra tradicional zorza con pan y vino", animan desde la Asociación Cultural de Pontellas.

En sus redes sociales, la organización del evento asegura que durante la fiesta se vivirá "un ambiente lleno de música, tradición y buena compañía", con las actuaciones del grupo de gaitas Nordesía, las Cantareiras Vaicheboa y la Rondalla de Pontellas.