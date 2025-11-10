Regresa a Vigo una de sus fiestas gastronómicas más tradicionales: degustaciones populares y mucha música

Vuelve una de las fiestas gastronómicas más emblemáticas y especiales de Vigo: Festa do Cabazo de Cabral. El próximo domingo 16 de noviembre en el Colegio Público Carballal de Cabral tendrá lugar la celebración de esta festividad que ya va por su XXXVIII edición.

La XXXVIII Festa do Cabazo de Cabral llega un año más gracias a los vecinos y vecinas de Cabral que preparan diferentes recetas con calabazas para ofrecerías a todos los asistentes. Chulas, bizcochos, galletas, empanadas y hasta caldo serán algunos de los muchos platos para disfrutar de este producto.

Día dedicado a la calabaza en Cabral

El próximo domingo 16 de noviembre, el Colegio Público Carballal de Cabral, en Vigo, será escenario de una de las citas más esperadas del otoño: a Festa do Cabazo, organizada por la Asociación Cultural O Coto. Un día para disfrutar del sabor y la cultura entre todos los vecinos, con la calabaza como la gran protagonista.

Desde primera hora de la mañana, todos los que acudan podrán disfrutar de una amplia variedad de platos elaborados por los voluntarios de la asociación. Habrá música, baile y mucha comida a precios populares para vivir un día único.

La música tradicional gallega también juega un papel fundamental. A partir de las 11:30 horas, el ambiente se llenará de gaitas y sonido de percusión con las actuaciones de los grupos Xestarega, Amalghama y la escuela Vila Galiza de Lavadores. Además, se celebrará la lectura del pregón, que este año correrá a cargo del escritor Francisco Narla.

Por la tarde, la fiesta continuará con nuevas actuaciones a partir de las 17:30 horas, protagonizadas por el orfeón popular y la escuela de baile tradicional O Coto, junto con la escuela de gaitas y percusión Miudiño, que pondrán el broche musical a esta fiesta gastronómica.

Así, la Asociación Cultural O Coto mantiene vivas las tradiciones locales, fomenta la participación de los vecinos y rinde homenaje a la gastronomía gallega.