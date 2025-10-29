Si te gustan los callos, no te puedes perder esta fiesta a 30 minutos de Vigo: raciones, postre y bebida
La jornada gastronómica se celebrará este próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 14:00 horas
Puede interesarte: Un joven vasco prueba las ostras en Vigo y alucina: "Buenísimas. Se nota que son frescas"
Los callos son uno de los platos más tradicionales, populares y emblemáticos de la gastronomía gallega. Se trata de un guiso muy contundente a base de tripas de res, a menudo acompañado de otros ingredientes como chorizo, tocino y jamón.
Con la bajada de las temperaturas, no hay nada que apetezca más que un buen plato de cuchara. Sin embargo, para quienes aún tengan ganas de fiesta, Tomiño (Pontevedra) celebrará este fin de semana una jornada dedicada a este delicioso plato.
En Galicia no hay fiesta sin callos
Noviembre arranca con la Fiesta de los Callos, una jornada dedicada a degustar este exquisito producto, organizada por la Comisión de Festas dos Remedios e San Cristovo de la parroquia de Goián, en Tomiño (Pontevedra).
Los vecinos de Goián esperan con ilusión la Fiesta de los Callos, que a diferencia de otros eventos gastronómicos similares, estarán preparados al estilo Cantamañas, sin especificar el método de preparación e ingredientes.
La fiesta se celebrará este próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, con el objetivo de rendir homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la localidad. A mediodía, los asistentes podrán degustar este reconfortante plato del otoño e invierno.
Aunque la Comisión de Festas dos Remedios e San Cristovo no ha facilitado información sobre el precio del menú, sí garantiza una jornada gastronómica que aspira a consolidarse como una cita imprescindible en la agenda de ocio de Goián y alrededores.
El ticket incluye plato principal (callos), bebida, postre y café, además de la reserva de mesa, para disfrutar de un buen rato en familia o con amigos.
Esta 1ª Fiesta de los Callos ofrecerá el plato estrella de la jornada, pero no unos callos cualquiera, sino callos al estilo Cantamañanas.
"Tócanos recordar uns dos pltos máis famosos do noso pobo, pois contaremos na cociña ca cociñeira do Canta", señalan desde la organización en una publicación en redes sociales. Sin duda, será una jornada que ningún vecino querrá perderse.