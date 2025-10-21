Este barrio de Vigo celebrará una gran fiesta del otoño en noviembre: castañas gratis y juegos para niños

El otoño es una época favorita para muchos por sus temperaturas más suaves y colores cálidos que crean paisajes espectaculares. Esta estación está marcada por una cierta melancolía, pero también por la alegría de la celebración del Magosto.

El Magosto es una celebración tradicional que tiene lugar durante la temporada de castañas. Lo habitual es disfrutar de castañas asadas, y en muchos pueblos, municipios y pequeñas aldeas se organizan celebraciones donde se reparten gratuitamente.

Castañas, juegos para niños y mucho más

Los vecinos de la parroquia de San Andrés de Comesaña, en Vigo, esperan con ilusión la II edición de la Festa Magosto, que se celebrará el próximo sábado 8 de noviembre y contará con una programación variada para todos los públicos.

El Ayuntamiento de Vigo organiza este importante evento, que aspira a consolidarse como una cita destacada en el calendario y a poner en valor una fiesta de gran tradición en Galicia.

Durante la II Festa Magosto de Comesaña, que se celebrará el próximo sábado 8 de noviembre, vecinos y turistas podrán disfrutar de una degustación gratuita de castañas asadas, así como de actuaciones musicales y actividades dirigidas para el público infantil.

La jornada comenzará por la mañana, a partir de las 12:30 horas, con la charanga Excombro y las pandereteiras Nautilus. A las 14:30 horas tendrá lugar un xantar, y por la tarde, alrededor de las 18:00 horas, se realizará el reparto de castañas.

Posteriormente, el programa incluirá un espectáculo infantil, una muestra de Regueifas y un concierto pop-rock a cargo del grupo Komoayer.

A continuación, te detallamos el programa completo de la II Festa Magosto de la parroquia viguesa de San Andrés de Comesaña: