El Combo Dominicano lo confirma: sorteará un viaje a Nueva York en su último concierto en Galicia

Las verbenas nos han acompañado durante todo el verano, y ahora, con el cambio de estación, llega una temporada más tranquila para disfrutar en casa, aunque todavía quedan algunos espectáculos para quienes no quieren despedir la fiesta.

Tras seis intensos meses de música, verbena y baile, el Combo Dominicano culmina este sábado 11 de octubre su gira más especial en la localidad pontevedresa de Adina, en Portonovo. Será una celebración por todo lo alto que marca el fin del tour 'Feliz a mi manera'.

Concierto del Combo Dominicano y sorteo a Nueva York

Foto panorámica de Nueva York. wirestock freepik

Entre los meses de abril y octubre, el Combo Dominicano ha ofrecido un total de 102 actuaciones, consolidando su presencia en Galicia y ampliando horizontes hacia Asturias, León y Portugal. Ahora, la formación se despide en Sanxenxo de su verano más intenso con un concierto cargado de sorpresas.

Como colofón a esta gira de aniversario, el Combo Dominicano celebrará en Adina, en Portonovo, un sorteo muy especial entre sus seguidores: un viaje a Nueva York para dos personas valorado en más de 3.000 euros.

Para participar, es necesario demostrar ser un auténtico fan de la formación canaria con sabor caribeño, o lo que es lo mismo, seguir a la orquesta en dos de sus redes sociales y dar 'Me gusta' a la publicación del sorteo.

Las participaciones se entregaron durante las verbenas de la gira 2025, pero hay una última condición para optar al premio: estar presente en la fiesta final del 11 de octubre.

Descanso, sorpresa musical y regreso en diciembre

Tras esta última cita en Sanxenxo, el Combo Dominicano se tomará unos días de descanso antes de lanzar un nuevo tema que, según adelantan, "traerá una sorpresa que nadie se espera". En diciembre volverán a Galicia para cerrar el año con actuaciones que ya son tradición en su calendario.

Además, la próxima temporada se presenta con una fuerte proyección fuera de Galicia: ya hay más de 20 fechas confirmadas en otras regiones de España, reflejo del creciente interés por la verbena gallega y sus formaciones.

En esta última gira, la evolución técnica y artística ha ido acompañada de una sólida respuesta del público, que se ha mantenido fiel y ha ido sumando seguidores a lo largo de todo el verano.

"Esta gira ha sido muy positiva para nosotros a nivel musical, hemos mejorado los equipos y el salto ha sido muy significativo. Nos ha servido para mejorar a todos los niveles", apunta Cirano Núñez, director de la orquesta.

Y recuerda con alegría: "Uno de los momentos más emocionantes fue el que vivimos durante la actuación de Bouzas (Vigo), donde reunimos a unas 15.000 personas. Verlas vibrar al ritmo de nuestra música fue una experiencia impresionante".