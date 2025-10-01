Si te gustan los callos debes ir a esta fiesta cerca de Vigo este domingo: raciones a precios populares

Las fiestas gastronómicas de Galicia reúnen a cientos de interesados para degustar la exquisitez de los productos frescos y autóctonos de la terriña. Este domingo, el municipio de O Porriño (Pontevedra), muy cerca de Vigo, celebra su XXXII edición de la tradicional Festa dos Callos.

O Porriño finaliza este domingo 5 de octubre su mes de fiestas que dio comienzo el pasado 4 de septiembre, y lo hará por todo lo alto: con la celebración de su Festa dos Callos con raciones a precios populares a partir de las 12:00 horas. Te contamos todo lo que debes saber.

XXXII Festa dos Callos de O Porriño

Presentación XXXII Festa dos Callos en O Porriño Cedida

La XXXII Festa dos Callos de O Porriño tendrá lugar este domingo 5 de octubre. Se trata de uno de los eventos gastronómicos más tradicionales de la comarca que, como todos los años, será el cierre de las Festas do Cristo, después de un mes de múltiples actividades y actuaciones.

"A Festa dos Callos é moito máis ca unha cita gastronómica, é un reflexo da nosa identidade como pobo, da nosa capacidade para mesturar tradición e innovación e da forza do noso tecido hostaleiro e social", decía el alcalde Alejandro Lorenzo en la presentación de la fiesta.

Y añadió: "Convido a toda a veciñanza do Porriño, da comarca e de toda Galicia a que se acheguen este domingo a gozar dunha xornada única, onde a boa comida, o ambiente festivo e o orgullo de ser do Porriño se mesturan nun prato tan noso como son os callos".

Festa dos Callos en O Porriño Cedida

La fiesta comienza a las 12:00 horas y contará con la participación de 33 establecimientos de la localidad, que ofrecerán sus recetas de callos poniendo en valor la diversidad y la creatividad de la gastronomía local.

¿Lo mejor de todo? La degustación tiene un precio único de 7 euros e incluye la ración de callos, pan y una cazuela de barro conmemorativa.

En esta edición, la fiesta da un paso más allá al contar, durante el acto de presentación de esta tarde, con la participación especial de Yayo Daporta, "o recoñecido cociñeiro galego con Estrella Michelin", miembro del grupo Nove, quien presentó una receta exclusiva de callos, que une creatividad culinaria y respeto por la tradición.

Se trata de dos elaboraciones singulares: "callos de tenreira estofados como unha cochinita pibil" y "callos de bacallau ao pilpil", que se fusionan en un plato único y cuyos ingredientes, modo de elaboración y preparación fueron presentados durante el acto.

33 establecimientos que participan en la Festa dos Callos