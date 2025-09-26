O Porriño (Pontevedra) reunirá a París de Noia y Panorama en la misma noche este próximo lunes

Los vecinos de O Porriño (Pontevedra) esperan con ilusión el inicio de las fiestas del Cristo 2025, que se celebrarán hasta el lunes 29 de septiembre con una variada programación de actividades para todos los públicos.

O Porriño se prepara para un fin de semana grande con motivo de las fiestas del Cristo. Quedan por delante cuatro jornadas -de viernes a lunes- llenas de actividades para todos los públicos en las que la música será la protagonista.

Así serán las fiestas del Cristo de O Porriño: agenda completa

Una actuación sorpresa, hoy viernes a las 19:00 horas en la plaza Arquitecto Antonio Palacios, dará el pistoletazo de salida a las fiestas del Cristo. A las 20:30 horas Xoana dará un concierto en el Parque do Cristo y tendrá lugar también la primera de las siete verbenas amenizadas por la orquesta Tango.

Por otro lado, Beret será el cabeza de cartel del Louro Valley Festival. El cantante y compositor se subirá al escenario esta noche a las 22:45 horas para interpretar algunos de sus temas más conocidos, como Porfa no te vayas, Lo siento y Me vas a ver.

El andaluz estará acompañado de otros artistas; precisamente tras su actuación se subirán al escenario Heredeiros da Crus. Shameless, Pitty, Samu Pexe y Khris Guez completan el cartel del Louro Valley, un festival gratuito que alarga unos días más el verano.

El acto central del sábado 27 será, sin duda, la lectura del pregón a cargo del equipo femenino del Club de Balonmano de O Porriño, subcampeón de Europa. Será a las 13:00 horas en la plaza Arquitecto Antonio Palacios.

Pero antes dará comienzo ya la animación de calle con batucadas, charangas y gigantes y cabezudos que estarán hasta las 14:30 horas y luego de nuevo por la tarde a partir de las 18:30 horas.

A las 19:00 horas en el Parque del Cristo tocarán la Agrupación Musical do Porriño y la Banda Unión Musical de Tenorio, y a las 21:00 horas la Banda de Gaitas San Xoán de Páramos ofrecerá un concierto en Domingo Bueno.

La orquesta Ritmo Joven amenizará la verbena a partir de las 22:30 horas en la plaza Central.

Durante la jornada del domingo 28 se oficiará una misa solemne a las 12:00 horas en la iglesia de Santa María, y de nuevo habrá animación de calle con batucadas y charangas. Para los más pequeños, a las 18:00 horas llegará a O Porriño el espectáculo de CantaJuego Coco y Pepe, en la calle Domingo Bueno.

Las orquestas Galilea y América protagonizarán las verbenas de la noche en la plaza Central y en la calle Domingo Bueno.

El lunes 29 se oficiará la ya tradicional misa solemne de campaña a mediodía en el Parque del Cristo y al finalizar, la Banda de Música Municipal de Redondela ofrecerá un concierto.

También habrá animación de calle y por la noche, broche de oro con las orquestas París de Noia -a las 21:00 horas en la calle Domingo Bueno- y Panorama -en el aparcamiento de la calle Progreso, a las 23:45 horas.