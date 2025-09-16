Si te gusta la zorza debes ir a este municipio de Pontevedra este viernes: 10 € con bebida y pan

Las fiestas gastronómicas son un emblema en Galicia. No podía ser de otra forma a sabiendas de la fama de la comunidad por su buen comer. Fiesta del percebe, del pimiento, del pan, del queso, de la langosta, del pulpo... y la Festa da Zorza, un clásico para celebrar el fin del verano en A Guarda (Pontevedra).

A partir de las 18:00 horas de este viernes 19 de septiembre, se repartirán un total de 680 kg de zorza entre todos los asistentes, que podrán disfrutar de este manjar, acompañado de pan y bebida (agua o cunca de viño) por tan solo 10 euros.

La Festa da Zorza en A Guarda

Tapa de zorza Cedida

Este viernes 19 de septiembre, A Guarda celebra el fin del verano con una de las fiestas gastronómicas más populares en el Baixo Miño con la celebración de la XXXVII edición de la Festa da Zorza. Una cita clásica en el calendario del municipio.

A partir de las 18:00 horas comenzarán a servirse las primeras raciones de zorza, una especialidad gallega a base de carne de cerdo adobada que es un absoluto manjar. Este año, la organización prevé repartir más de 680 kg de zorza entre todos los asistentes.

La ración, con un precio popular de 10 euros, incluye pan y una bebida a elegir entre agua o una cunca de viño. Una opción accesible para todos los públicos en una fiesta que busca ofrecer calidad gastronómica a buen precio.

Cuncas de viño na Festa da Zorza de A Guarda Cedida

La fiesta no acaba en la cena. Una vez finalizada la degustación de la zorza, llegará uno de los momentos más esperados de la noche: la tradicional queimada con su correspondiente conjuro, para aportar el toque mágico que gira a su alrededor.

A partir de la medianoche, la música será la gran protagonista con una sesión de DJs que animará el ambiente hasta altas horas de la madrugada. Todo ello bajo una gran carpa instalada en el recinto para garantizar que la lluvia, si hay, no afecte a la celebración.