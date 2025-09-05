Esta parroquia de Vigo celebra 4 días de fiesta con un pregón muy celtista y varias verbenas

La parroquia de San Andrés de Comesaña, en Vigo celebra las tradicionales fiestas en honor a la Virxe do Rosario. Este año, el pregón estará a cargo de los futbolistas del RC Celta Sergio Carreira y Paula González, que darán inicio oficial a los festejos hoy, viernes 5, a las 22:30 horas en el torreiro.

Desde el viernes 5 y hasta el lunes 8 de septiembre, esta parroquia viguesa celebrará sus Grandes Festas con música, actividades culturales, cucañas, oficios religiosos y verbenas con destacadas orquestas y grupos. Te contamos cómo es la programación al completo en Treintayseis.

Fiestas del Rosario de Comesaña 2025

Las fiestas de Comesaña arrancan hoy, viernes, por todo lo alto: a partir de las 21:30 horas los DJs Charlie y Fernando Collazo se encargarán de animar el ambiente, dando inicio a cuatro días de celebración.

A las 22:30 horas llega uno de los momentos más esperados: el pregón oficial, que este año contará con la presencia de los futbolistas Sergio Carreira y Paula González, acompañados por el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Tras el pregón, la música continuará con los DJ, acompañados del grupo América de Vigo sobre las 00:30 horas, que pondrá el broche final a la primera noche.

El sábado 6, la tradición será protagonista con la novena edición del Festival Folcórico Mesturando, organizado por la Asociación Os Ventos de Comesaña.

A partir de las 18:00 horas tocarán grupos de distintos puntos del país: Tierra Noble de Burgos, Banda de Gaitas Charamuscas de Helios de Bembrive, Alma Flamenca de la Casa de Andalucía de Vigo y Os Ventos de Comesaña.

Por la noche, desde las 21:30 horas, el escenario será una auténtica pista de baile con Euphoria Disco Show. El humor y la música estarán garantizados gracias a JJ Compota y los dos pases de Tania Veira & Los CumbiaPop.

El domingo 7 será el día más solemne y tradicional. Comenzará con la misa solemne a las 11:15 horas, cantada por el coro parroquial, seguida de la procesión acompañada por la Banda de Música As Delicias do Caeiro, que ofrecerá también un concierto en sesión vermú.

Por la noche, la fiesta se retomará a las 21:30 horas con dos grandes formaciones musicales: el Trío La Noche y la Orquesta Gran Parada, que ofrecerán doble pase.

Finalmente, el lunes 8, día de la Virgen del Rosario, arrancará con una misa solemne a las 12:00 horas, cantada por la Coral Nautilius. Por la tarde, desde las 16:30 horas, se celebrarán las tradicionales poxas, seguidas de juegos y cucañas para los más pequeños.

La actuación de Cé Orquestra Pantasma pondrá el punto final a las fiestas del Rosario de Comesaña 2025.