Un viaje a la Pontevedra más medieval: "Una de las fiestas de época más importantes de las Rías Baixas"

Pontevedra viaja en el tiempo hasta la época medieval con la Feira Franca, declarada de Interés Turístico de Galicia en 2013. Este fin de semana las calles de la ciudad del Lérez serán testigos de la que se considera "una de las fiestas de época más importantes de As Rías Baixas".

Este año celebra su 24ª edición con un homenaje que gira en torno a la figura de las meigas como símbolo de resistencia y sabiduría femenina. Prepárate para vivir el 5 y 6 de septiembre una de las festividades gallegas de mayor relevancia llena de hechizos, leyendas y conjuros.

"Una fiesta medieval que te traslada en el tiempo"

Cada segundo fin de semana de septiembre, Pontevedra se transforma por completo para revivir su pasado medieval con la Feira Franca, una de las celebraciones históricas más destacadas de As Rías Baixas y reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Galicia desde 2013.

Esta celebración recuerda a un privilegio otorgado en 1467 por el rey Enrique IV, quien permitió a la villa organizar un mercado libre de impuestos durante un mes. Por esto y durante dos días, la ciudad del Lérez se convierte en un escenario medieval.

Sus calles y plazas se llenan de vida gracias a los artesanos, herreros, músicos, carpinteros, redeiras y palilleiras que dan forma a la época pasada. Locales y visitantes se visten con sus mejores galas y participan en grandes banquetes y otras actividades ambientadas en el medievo.

Desfiles, recreaciones de oficios tradicionales, exhibiciones de caza y danzas antiguas. También hay actividades para los más pequeños, con juegos inspirados en la Edad Media, leyendas populares y atracciones clásicas.

Recreación del transporte del vino

Torneo Medieval en la Feira Franca de Pontevedra turismoriasbaixas.com

Entre los momentos más esperados destacan el desfile del transporte del vino, que recorre las principales calles del casco histórico, junto con el Torneo Medieval, que está pensado para disfrutar en familia o con amigos.

También hay espectáculos de cetrería y tiro con arco en Montero Ríos, exhibiciones de esgrima en plazas como la Ferrería o la Verdura, y música, pasacalles y diferentes danzas.

Actividades infantiles y mercado medieval

La Feira Franca también está pensada para los más pequeños, con actividades infantiles repartidas por toda la ciudad, leyendas medievales por el centro histórico, y un campamento con atracciones en la Praza de España que funciona durante todo el día.

Además, en la Praza da Ferrería y Peirao, se realizan demostraciones en vivo de antiguos oficios como el de carpinteros, canteros, herreros, redeiras o curtidores, donde el público puede descubrir cómo se trabajaba en la Edad Media.