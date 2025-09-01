Ni París de Noia ni Panorama: este pueblo cerca de Vigo contará en sus fiestas con una mítica orquesta gallega
Su actuación promete una noche inolvidable, cargada de energía y bueno momentos
Puede interesarte: Parece Roma, pero está en Galicia y es una auténtica joya: "Quedé impresionada por su belleza"
Septiembre llega a Vigo con fuerza. Aunque la rutina ya asoma a la vuelta de la esquina, el mes arranca con la ilusión de disfrutar de las fiestas populares que animan a muchos pueblos como Tebra, en Tomiño (Pontevedra).
Los vecinos de Tebra esperan con ilusión el inicio de sus fiestas en honor a Santa María, que comenzarán el próximo 6 de septiembre y se prolongarán hasta el lunes 8 de septiembre.
Verbenas, fuegos artificiales y mucho más
Actos religiosos, música en vivo, actividades tradicionales, entretenimiento infantil, verbenas nocturnas... Las fiestas patronales de Tebra prometen tres días repletos de alegría y tradición para que vecinos y turistas disfruten al máximo.
Los Satélites será una de las grandes orquestas que ponga el ritmo musical a estas fiestas, haciendo parada en Tebra el domingo 7 de septiembre. Su actuación promete una noche inolvidable, cargada de energía y buenos momentos.
Tras un verano intenso de actuaciones por toda Galicia, el conjunto musical se acerca a la recta final de la temporada con esta cita especial en Tebra antes de despedir el verano 2025.
Los Player's, Trébol, Furia Joven de Canarias, Compostela y Gaudí también amenizarán las fiestas de Tebra, en cuya programación se incluyen varios conciertos a media tarde y actividades infantiles para los más pequeños de la casa.
Si no te quieres perder ningún evento, a continuación te detallamos la programación completa de las fiestas de Tebra 2025:
Sábado, 6 de septiembre
- A las 07:30 horas: Bombas de palenque
- Por la mañana, pasacalles con Treboada do Baixo Miño y Treboada Vixe do Alivio
- A las 18:00 horas: Entrada tradicional al Torreiro da Festa por os grupos de bombos
- Por la noche, verbena nocturna con las orquestas Los Player's y Trébol
Domingo, 7 de septiembre
- A las 11:30 horas: Entrada musical y concierto tras la misa por la Banda de Gaitas de Páramos
- A las 12:00 horas: Santa misa en honor a San Roque y procesión tradicional. Finaliza con gran tirada de fuegos tras el concierto
- A las 18:00 horas: Gran concierto de la Unión Musical de Valladares
- Por la noche, verbena nocturna con las orquestas Furia Joven de Canarias y Los Satélites
Lunes, 8 de septiembre
- A las 11:30 horas: Entrada musical y concierto tras la misa con la Unión Musical de Valladares
- A las 12:00 horas: Misa solemne en honor a Santa María cantada por el coro Cantares de Santa María de Tebra
- A las 17:30 horas: Tradicionales subastas de plantas y fiesta infantil
- Por la noche, verbena nocturna con la orquesta Compostela y la banda Gaudí
- A las 00:00 horas: Sorteo de rifas