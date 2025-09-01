Ni París de Noia ni Panorama: este pueblo cerca de Vigo contará en sus fiestas con una mítica orquesta gallega

Septiembre llega a Vigo con fuerza. Aunque la rutina ya asoma a la vuelta de la esquina, el mes arranca con la ilusión de disfrutar de las fiestas populares que animan a muchos pueblos como Tebra, en Tomiño (Pontevedra).

Los vecinos de Tebra esperan con ilusión el inicio de sus fiestas en honor a Santa María, que comenzarán el próximo 6 de septiembre y se prolongarán hasta el lunes 8 de septiembre.

Verbenas, fuegos artificiales y mucho más

Actos religiosos, música en vivo, actividades tradicionales, entretenimiento infantil, verbenas nocturnas... Las fiestas patronales de Tebra prometen tres días repletos de alegría y tradición para que vecinos y turistas disfruten al máximo.

Los Satélites será una de las grandes orquestas que ponga el ritmo musical a estas fiestas, haciendo parada en Tebra el domingo 7 de septiembre. Su actuación promete una noche inolvidable, cargada de energía y buenos momentos.

Tras un verano intenso de actuaciones por toda Galicia, el conjunto musical se acerca a la recta final de la temporada con esta cita especial en Tebra antes de despedir el verano 2025.

Los Player's, Trébol, Furia Joven de Canarias, Compostela y Gaudí también amenizarán las fiestas de Tebra, en cuya programación se incluyen varios conciertos a media tarde y actividades infantiles para los más pequeños de la casa.

Si no te quieres perder ningún evento, a continuación te detallamos la programación completa de las fiestas de Tebra 2025:

Sábado, 6 de septiembre

A las 07:30 horas: Bombas de palenque

Por la mañana, pasacalles con Treboada do Baixo Miño y Treboada Vixe do Alivio

A las 18:00 horas: Entrada tradicional al Torreiro da Festa por os grupos de bombos

Por la noche, verbena nocturna con las orquestas Los Player's y Trébol

Domingo, 7 de septiembre

A las 11:30 horas: Entrada musical y concierto tras la misa por la Banda de Gaitas de Páramos

A las 12:00 horas: Santa misa en honor a San Roque y procesión tradicional. Finaliza con gran tirada de fuegos tras el concierto

A las 18:00 horas: Gran concierto de la Unión Musical de Valladares

Por la noche, verbena nocturna con las orquestas Furia Joven de Canarias y Los Satélites

Lunes, 8 de septiembre