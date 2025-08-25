El Carnaval de Verano de Redondela (Pontevedra) reúne a 38.000 personas al ritmo de The Rapants

El Carnaval de Verano de Redondela (Pontevedra) ha vuelto a protagonizar el penúltimo fin de semana de agosto en la Ría de Vigo. Unas 38.000 personas de todas se reunieron este fin de semana en esta villa para disfrutar de actividades para todos los públicos.

Como recuerda el Concello, se habilitaron diferentes espacios que se llenaron tanto para participar en las actividades infantiles, como para disfrutar de los conciertos y de la Gala Drag.

El momento álgido fue la actuación del grupo gallego The Rapants. Un "directo espectacular" que hizo vibrar el campo da feira, con público disfrazado de personal de avión en homenaje a su tema "Avión".

Cada uno de sus éxitos fue coreado por un público entregado, así como durante las actuaciones de DJ Kike Varela, Olalla González, Borja Rúa, Carlos Jean y los DJ Samu Peixe y Rodri Vegas.

Fantasía y humor en la Gala Drag

El redondelán Rodri Vegas también fue el encargado de poner la música en la Gala Drag, que este año contó con el actor Carlos Veleiro como maestro de ceremonias. El jurado, presidido por Gigi, premió la originalidad y creatividad en la elección de las propuestas ganadores con 2.000 euros en premios.

La gala contó con las actuaciones de Noemí, de La Voz; Carolina Smith, y la ganadora del año pasado, Ketty Ponn. Elektra venció este año y se llevó 1.000 euros.

Elektra, ganadora de la Gala Drag del Carnaval de Verano de Redondela Concello de Redondela

Por último, la corporación local ha informado que las incidencias atendidas en el hospital de campaña instalado para el evento fueron mínimas. Tan solo 58 personas tuvieron que ser socorridas.