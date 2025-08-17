Así serán las épicas fiestas de Sanxenxo 2025: dos semanas de diversión

Sanxenxo vivirá del 24 de agosto al 5 de septiembre sus fiestas patronales en honor a San Xenxo, Santa Rosalía y la Virgen del Carmen, una cita que llenará la villa de música, gastronomía, deporte y actos religiosos.

Las fiestas de la capital del verano gallego se celebran precisamente al final de este. Cuando muchas personas ya están haciendo las maletas para volver al día a día, los oriundos del pueblo y aquellos que tengan la suerte de poder acercarse, vivirán unas semanas de diversión adicional.

Domingo 24: arranque musical

El programa arrancará el domingo 24 a las 22.00 horas con el concierto Herdanzas da Terra, a cargo de la Banda de Música de Sanxenxo y el grupo Os Cruceiros de Villalonga.

Lunes 25: Feira, sardiñada y verbena

El lunes a las 11.00 horas abrirá la Feira de Produtos Artesáns y a las 12.00 horas tendrá lugar la sardinada popular. Por la tarde, a las 19.00 horas, se celebrará la misa y procesión en honor a San Xenxo, cantada por el Coro Parroquial San Xinés de Padriñán. La jornada concluirá con la actuación del grupo Broken Peach y la orquesta Fania Blanco Show desde las 22.30 horas.

Jueves 28: noche de ópera

A las 21.30 horas llegará el espectáculo lírico OperaConcert “Querida Montserrat, Querido Lucciano”.

Domingo 31: cita deportiva

El domingo al mediodía se disputará la XXIV Milla Vila de Sanxenxo.

Martes 2: Día do Neno

Hinchables, juegos populares y una festa da espuma protagonizarán la jornada infantil.

Miércoles 3 y jueves 4: la cebolla como protagonista

El miércoles, desde las 12.00 horas, se celebrará la Exaltación da Cebola, con música, gastronomía y por la noche el Concierto da Cebola con Germán Prieto y La Movida.

El jueves 4 abrirá la XLIII Feira da Cebola a las 10.00 horas, con entrega de las Cebolas de Ouro a las 12.30 horas y concierto de la Banda de Música de Sanxenxo a las 13.30 horas.

Ese mismo día, a las 19.00 horas, se oficiará la misa y procesión en honor a Santa Rosalía, con tirada de fuegos, cantada por el coro parroquial y la ofrenda de la Danza de Riofrío a cargo de Abiñadoira. A las 22.00 horas saldrá la procesión nocturna para recoger la imagen de la Virgen del Carmen y desde las 22.30 horas actuarán las orquestas Olympus y Marbella. A medianoche, espectáculo pirotécnico.

Viernes 5: clausura en el mar

La última jornada comenzará con pasacalles y alboradas a cargo de Os Gatiños de Portonovo y la Banda de Música de Sanxenxo. A las 13.00 horas, concierto de la banda.

Por la tarde, a las 19.00 horas, tendrá lugar la misa y procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, con tirada de fuegos, y por la noche la verbena final con Trébol y Origen a partir de las 22.30 horas.