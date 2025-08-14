La fiesta corsaria cerca de Vigo y Pontevedra que no te puedes perder este fin de semana
Marín rememora la batalla de Aguete con dos días de fiesta en los que la villa retrocederá 200 años entre juegos y verbenas
La villa de Marín viajará dos siglos atrás en el tiempo los días 15 y 16 de agosto con una nueva edición de la Festa Corsaria, que rememora la histórica batalla de Aguete, librada en el año 1800. Durante todo el fin de semana, calles y plazas se llenarán de actividades, música, espectáculos y recreaciones históricas para vecinos y visitantes.
Se trata de uno de los planes más originales para este fin de semana en Galicia, el de la Asunción y San Roque, repleto de festejos por toda la comunidad. La de Marín será la única fiesta histórica que se celebre este fin de semana.
Viernes 15: mercado, talleres y música tabernaria
La programación arrancará el viernes a las 19.00 horas con la apertura del mercado corsario en la Alameda y el inicio de las atracciones infantiles. A las 20.00 horas habrá obradoiros corsarios para los más pequeños y un pasacalles con Litore Lux, seguido de Kaltee e Gaeloc.
La noche se animará con el desfile y arribada de la bandera inglesa a las 22.00 horas, y el concierto de Son das Tabernas a las 22.30 horas.
Sábado 16: recreaciones históricas y gran fin de fiesta
La jornada del sábado comenzará a las 11.30 horas con la apertura del mercado y de las Bases Mariñas, la Vila Mariñeira de Oficios y la Granxa Escola. Habrá pregoneros y fanfarrias del siglo XVIII, además de visitas al Galeón España.
A las 12.00 horas se celebrarán talleres de esgrima y tiro con arco en el Parque Eguren, seguidos a las 12.30 horas por animación callejera y batucadas. La mañana culminará con una exhibición de cetrería a las 13.00 horas y el desfile-invasión inglesa a las 13.30 horas.
Por la tarde, a las 16.00 horas, se organizarán juegos tradicionales. A las 18.45 horas tendrá lugar un desfile y combate de esgrima en la Praza de España, seguido del concierto de Leirabuxo en la Alameda (19.15 h) y otra sesión de cetrería en el Parque Eguren (19.30 h).
La gran invasión corsaria saldrá a las 21.30 horas por el casco urbano y, tras ella, llegarán el concierto de Belle Pop (22.00 h), una tirada de fuegos artificiales (23.30 h) y un fin de fiesta en la Rúa do Sol con los DJs MEJ, Carlos Barral y Pablo Grande (00.00 h).
La Festa Corsaria de Marín promete un fin de semana repleto de historia, tradición y diversión, con el mar como telón de fondo y el espíritu corsario conquistando cada rincón de la localidad.