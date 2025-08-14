La fiesta corsaria cerca de Vigo y Pontevedra que no te puedes perder este fin de semana

La villa de Marín viajará dos siglos atrás en el tiempo los días 15 y 16 de agosto con una nueva edición de la Festa Corsaria, que rememora la histórica batalla de Aguete, librada en el año 1800. Durante todo el fin de semana, calles y plazas se llenarán de actividades, música, espectáculos y recreaciones históricas para vecinos y visitantes.

Se trata de uno de los planes más originales para este fin de semana en Galicia, el de la Asunción y San Roque, repleto de festejos por toda la comunidad. La de Marín será la única fiesta histórica que se celebre este fin de semana.

Viernes 15: mercado, talleres y música tabernaria

La programación arrancará el viernes a las 19.00 horas con la apertura del mercado corsario en la Alameda y el inicio de las atracciones infantiles. A las 20.00 horas habrá obradoiros corsarios para los más pequeños y un pasacalles con Litore Lux, seguido de Kaltee e Gaeloc.

La noche se animará con el desfile y arribada de la bandera inglesa a las 22.00 horas, y el concierto de Son das Tabernas a las 22.30 horas.

Sábado 16: recreaciones históricas y gran fin de fiesta

La jornada del sábado comenzará a las 11.30 horas con la apertura del mercado y de las Bases Mariñas, la Vila Mariñeira de Oficios y la Granxa Escola. Habrá pregoneros y fanfarrias del siglo XVIII, además de visitas al Galeón España.

A las 12.00 horas se celebrarán talleres de esgrima y tiro con arco en el Parque Eguren, seguidos a las 12.30 horas por animación callejera y batucadas. La mañana culminará con una exhibición de cetrería a las 13.00 horas y el desfile-invasión inglesa a las 13.30 horas.

Por la tarde, a las 16.00 horas, se organizarán juegos tradicionales. A las 18.45 horas tendrá lugar un desfile y combate de esgrima en la Praza de España, seguido del concierto de Leirabuxo en la Alameda (19.15 h) y otra sesión de cetrería en el Parque Eguren (19.30 h).

La gran invasión corsaria saldrá a las 21.30 horas por el casco urbano y, tras ella, llegarán el concierto de Belle Pop (22.00 h), una tirada de fuegos artificiales (23.30 h) y un fin de fiesta en la Rúa do Sol con los DJs MEJ, Carlos Barral y Pablo Grande (00.00 h).

La Festa Corsaria de Marín promete un fin de semana repleto de historia, tradición y diversión, con el mar como telón de fondo y el espíritu corsario conquistando cada rincón de la localidad.