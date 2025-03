Fecha confirmada: un concello de Ourense junta a la Panorama y a la París de Noia en un festival

Las orquestas son una auténtica odisea en Galicia. Tanto, que es común ver a los gallegos desplazarse de pueblo en pueblo para disfrutar del espectáculo de sus orquestas favoritas, creando un ambiente festivo entre música y bailes. En este contexto, un concello de Ourense ha conseguido reunir a dos de las orquestas más famosas e importantes de la comunidad en un festival que tendrá lugar el próximo mes de abril. Te contamos cuál es la fecha y lugar para disfrutar de estas verbenas.

A estas alturas del año las orquestas ya se encuentran cerrando gran parte de las actuaciones que ofrecerán en los próximos meses, aunque no todas han hecho anuncios immportantes. No obstante, si nos fijamos en los propios carteles que lanzan los concellos podemos ir conociendo los primeros pasos de la Gira 2025 de alguna de ellas. Así, el municipio de San Cibrao das Viñas (Ourense) reunirá en una nueva edición de su festival As Viñas Fest a las orquestas Panorama y a la París de Noia.

Fecha y horario de As Viñas Fest

El concello de San Cibrao das Viñas anunció hace una semana en sus redes sociales el cartel de la segunda edición del festival As Viñas Fest, recalcando que "se a primeira edición foi incrible, esta promete superar todas as expectativas". Por suerte para todos los fans de las verbenas, en este evento será posible disfrutar d ela presencia de la Panorama y de la París de Noia, por lo que se prevé la asistencia de multitud de personas.

Este evento que se celebrará en el conocido Novo Acceso ao Polígono constará de dos días de celebración para disfrutar de los espectáculos de ambas orquestas que, junto A Gramola y DJ Marcos Magán, prometen no defraudar a los asistentes y ofrecer una buena fiesta.

Este festival tendrá lugar los días 11 y 12 de abril. Dos jornadas en las que la música y el baile será el principal atractivo de San Cibrao das Viñas.

Viernes 11 de abril

22:00 horas: Orquesta Panorama

01:00 horas: Discomóbil A Gramola

Sábado 12 de abril