El pequeño pueblo español ideal para recorrer a pie este otoño: lo preside un precioso monasterio del siglo XII

Con la llegada del otoño, Galicia se transforma en un espectáculo de colores. Los bosques se tiñen de tonos verdes, marrones, rojos o dorados, entre otros, creando paisajes increíbles en los que dar un paseo, desconectar y animarse a descubrir. Sin duda, es una época perfecta para hacer una escapada y disfrutar de la naturaleza.

En Galicia, predominantemente verde, hay un sinfín de pueblos que debes conocer este otoño. Entre ellos, destaca Montederramo (Ourense), una localidad perteneciente a la comarca de Terra de Caldelas con solo 670 habitantes, que destaca por su increíble entorno natural y por contar con un monasterio del siglo XII que lo preside.

Uno de los monumentos renacentistas más importantes de Galicia

El monasterio cisterciense de Santa María de Montederramo montederramo.es

Si visitas Montederramo, tu primera parada no puede ser otra que el Monasterio de Santa María, uno de los conjuntos renacentistas más importantes de Galicia y una visita obligada de toda la Ribeira Sacra. De origen medieval y situado en el centro del municipio, fue fundado como monasterio cisterciense en el siglo XII.

"Su origen parece haber sido en la antigua iglesia de San Juan, donde radicaba como Monasterio en el año 1124", indican desde Turismo de Galicia. Y añade: "En el año 1528 se unió a la Congregación del Císter, en España, comenzando entonces la reconstrucción del edificio, incluso la iglesia, perteneciendo la mayoría de las obras al siglo XVI".

El monasterio destaca por la grandiosidad de su iglesia, sus dos claustros y algunos elementos de gran belleza, como la sillería del coro y el espectacular retablo que preside el altar mayor. La iglesia presenta una característica planta de cruz latina y combina diferentes elementos arquitectónicos que reflejan las distintas etapas por las que pasó el edificio.

Monasterio de Santa María de Montederramo Shutterstock

Actualmente, el monasterio se puede visitar casi por completo gracias a las diferentes restauraciones que se han llevado a cabo. La entrada general cuesta 3 euros, mientras que jubilados y jóvenes de entre 12 y 18 años pagan 1,50 euros. El acceso es gratuito para personas desempleadas, con discapacidad y familias numerosas.

La visita incluye un recorrido guiado por la iglesia y los claustros, de unos 30 a 50 minutos. Durante el otoño, hay pases a las 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 y 18:00 horas de miércoles a domingo, mientras que los lunes y martes permanece cerrado.

El paraíso natural de Montederramo

Uno de los roteiros de Montederramo montederramo.es

Junto al Monasterio de Santa María, explorar el entorno natural de Montederramo es algo que tampoco puedes perderte. Tanto si eres amante del senderismo como si solo quieres disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza, este es tu sitio.

Montañas, bosques, ríos y pequeños núcleos rurales sorprenden al pasear por el lugar. Tiene gran influencia la Serra de San Mamede, reconocida por la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC) con el nombre de "Bidueiral de Montederramo", un bosque en el que predominan los bidueiros y otras especies propias de la montaña gallega.

La naturaleza de Montederramo montederramo.es

Uno de los lugares más destacados es el Alto de San Mamede, uno de los puntos más elevados de Galicia. Su ascenso permite recorrer diferentes paisajes de montaña. Desde su cima solo tienes que pararte a contemplar la panorámica tan preciosa que tendrás ante ti. Allí está la Capela do Santo y una fuente.

Entre las rutas que puedes hacer, destacan la del Roteiro do Santo y el Roteiro do Bidueiral, recorridos que combinan naturaleza, paisaje y patrimonio.