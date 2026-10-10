El espectacular pazo del siglo XIX donde Netflix rodó una famosa serie: un lugar mágico con jardines de ensueño

Galicia se ha consolidado como plató de rodaje de numerosas series de Netflix gracias a sus paisajes, su cultura y sus imponentes casas señoriales, como el Pazo de Lourizán.

Precisamente, esta construcción es uno de los escenarios principales de El Jardinero, una ficción creada por Miguel Sáez Carral y protagonizada por Álvaro Rico y Cecilia Suárez.

El Pazo de Lourizán, plató de rodaje de una serie de Netflix

Este es el precioso pazo de Galicia donde se rodó 'El jardinero' Archivo de El Español

El Pazo de Lourizán es uno de los escenarios más emblemáticos de la serie de suspense El Jardinero. A lo largo de sus seis capítulos, aparecen diferentes estancias y atractivos, como su gran invernadero de cristal.

En las afueras de Pontevedra, en el kilómetro 4 de la carretera hacia Marín, el Pazo de Lourizán es una construcción del siglo XIX que destaca por su imponente escalinata de piedra y una finca con más de 300 variedades de camelias.

Fue la residencia de verano del político Eugenio Montero Ríos, quien convirtió este lugar en un importante foro de cuestiones políticas.

"En la actualidad, el Pazo se ha convertido en la Sede de Estudios de Investigaciones Agrónomas y Forestales, lo que ha dado lugar a que la finca se haya convertido en un imponente muestrario de especies forestales", explica Turismo de Galicia.

En este sentido, el jardín botánico alberga más de 850 especies, entre ellas especies de la flora autóctona de Galicia y especies foráneas.

"Su presencia contribuye significativamente a la conservación y al estudio de la flora regional, europea y mundial. Cada árbol y arbusto tiene su propia historia que contar", apunta el Centro de Investigación Forestal.

En Lourizán crece la camelia más alta del planeta, con una altura aproximada de 20,5 metros. También alberga un arboreto de eucaliptos con ejemplares que superan los 50 metros y una de las metasecuoyas más antiguas de la Península Ibérica.

Cómo visitar el jardín botánico del Pazo de Lourizán

El jardín botánico de Lourizán, distinguido por la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos. Archivo de El Español

El jardín botánico está abierto al público general y su acceso es gratuito; para ello, basta con acceder a las instalaciones. En caso de acudir en grupo, es necesario realizar una reserva con antelación.

Asimismo, si se desean realizar sesiones fotográficas o grabaciones dentro del recinto, será necesario reservar previamente.

"Está permitido acceder con animales de compañía con correa, pero no se permite acampar, realizar picnics y recoger plantas, flores y frutos".

El jardín botánico abre sus puertas todos los días del año. No obstante, "no se recomienda visitarlo con climatología adversa, pues los árboles son seres vivos cuyos tejidos también se deterioran con el paso del tiempo y en tales condiciones aumenta el riesgo de caída de ramas y de los propios árboles, con el peligro que ello conlleva para los visitantes".

Así es el interior del Pazo de Lourizán

En lo que respecta a la arquitectura del propio Pazo, Lourizán es un edificio de construcción modernista de grandes dimensiones. Posee una cubierta de pizarra y destacan también los enormes ventanales, así como su decoración ornamental.

Actualmente el Palacio está cerrado al público debido a las obras de reforma. Sin embargo, "hay muchas otras áreas y colecciones fascinantes a explorar".