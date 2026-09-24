El hotel gallego seleccionado entre los mejores de España para una escapada con cena Cedida

El hotel de Galicia seleccionado entre los mejores de España para una escapada con cena: 430 € para 2 personas

Con la llegada de otoño, apetecen escapadas tranquilas, de relax, en las que poder disfrutar de la comodidad de los hoteles, de sus propuestas gastronómicas y de la belleza de municipios o ciudades en las que se encuentran. Las posibilidades son inmensas, y por ello, Aladinia, web líder en regalos de experiencias online en España, ha preguntado a sus usuarios cuáles son los mejores hoteles del país para hacer una escapada con cena.

Entre los establecimientos seleccionados se encuentra un único hotel gallego: Pazo Los Escudos Hotel & Spa Resort 5*, en Vigo. El establecimiento vigués ha sido el mejor valorado de Galicia por los usuarios de Aladinia, que han tenido en cuenta aspectos como la calidad del hotel y sus instalaciones, la cena y el resto de propuestas incluidas en su oferta.

El hotel gallego entre los mejores de España para hacer una escapada con cena

El hotel gallego seleccionado entre los mejores de España para una escapada con cena Cedida

El otoño es una época perfecta para hacer escapadas. Cada vez son más quienes aprovechan los fines de semana o los pocos días libres que puedan juntar en el trabajo para viajar y alojarse en un hotel que ofrezca una buena propuesta gastronómica. Según Aladinia, las reservas de escapadas con cena han aumentado un 16% en lo que va de año.

Para saber cuáles son los establecimientos más destacados, Aladinia ha pedido a sus usuarios que seleccionen los mejores hoteles de España para disfrutar de una escapada con cena, valorando aspectos como la calidad del alojamiento y sus instalaciones, la propuesta gastronómica y el resto de experiencias incluidas.

Entre los seleccionados se encuentra un único hotel gallego, el Pazo Los Escudos Hotel & Spa Resort 5*, situado en Vigo. El establecimiento se sitúa frente al mar junto a la playa de Do Carril, cuenta con amplios jardines, vistas increíbles al Atlántico y con un spa con piscina de hidromasaje, jacuzzi, chorros de agua y sauna.

Habitación con vistas al mar del Pazo Los Escudos Hotel & Spa Resort 5* Cedida

La experiencia para dos personas incluye una noche en habitación Premium Doble con vistas al jardín, una hora de circuito spa y un menú degustación de ocho pases con copa de vino y refresco. También incluye desayuno y tiene un precio de 430 euros en Aladinia.

Los mayores atractivos del hotel

El spa del Pazo Los Escudos Hotel & Spa Resort 5*, de Vigo Cedida

Pazo Los Escudos Hotel & Spa Resort 5* está situado frente al mar, junto a la playa de Do Carril, en Vigo, y destaca por su combinación idílica del entorno natural de la Ría de Vigo con unas instalaciones perfectas para descansar como se merece.

El hotel está rodeado de jardines y cuenta con habitaciones y suites, algunas de ellas con vistas al mar. Entre sus principales atractivos se encuentra su spa, equipado con circuito de agua, piscina de hidromasaje, jacuzzi, sauna y diferentes tratamientos de bienestar.

La gastronomía es otro de sus puntos fuertes, con diferentes propuestas para disfrutar durante la estancia. Además, su ubicación permite llegar al centro de Vigo en cuestión de minutos, algo ideal para conocer la ciudad sin dificultad.