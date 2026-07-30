La catedral del siglo XII con el claustro medieval más antiguo de Galicia: "Impresionante. Se respira mucha paz"

España posee un gran patrimonio religioso que incluye catedrales monumentales, monasterios medievales y grandes santuarios. Algunas de estas construcciones se localizan en Galicia, destacando la Catedral de Tui (Pontevedra).

Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1931, la Catedral de Tui es el máximo exponente artístico de la ciudad a orillas del Miño. Comenzó a ser construida en el año 1120, aunque no sería consagrada hasta 1225, en tiempos del rey Alfonso IX.

Así una de las catedrales más impresionantes de España

Catedral de Tui. Shutterstock

Iglesias, basílicas y monasterios salpican toda la provincia de Pontevedra, pero solo una ostenta el rango de catedral: la Catedral de Tui, uno de los templos más impresionantes y emblemáticos de toda España.

La Catedral de Tui se sitúa en la parte más alta de la villa, con excepcionales vistas sobre la ciudad fronteriza de Valença. Se levantó a partir del año 1120 y su planta y estructura principal son de estilo románico, aunque incorpora elementos góticos muy destacados.

En forma de cruz latina, la planta de la iglesia es fundamentalmente románica, "pero el inmueble fue objeto de sucesivas reformas y su construcción incorporó el estilo gótico bajo patrocinio del rey Fernando II", señala Turismo Rías Baixas.

De hecho, su fachada occidental, fechada en 1225, está considerada la primera obra gótica de la Península.

Del interior de la catedral destaca el retablo de La Expectación, la capilla de Las Reliquias, dos enormes órganos barrocos del siglo XVIII "y el maravilloso claustro, el único de estilo gótico conservado en las catedrales gallegas".

Visita turística a la Catedral de Tui

En verano, del 1 de julio al 30 de septiembre, la Catedral de Tui abre sus puertas de lunes a sábado de 10:45 a 20:00 horas, y los domingos de 09:00 a 12:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas. El resto del año, este es su horario:

Horario de invierno (de octubre a marzo): de lunes a sábado de 10:45 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y los domingos de 09:00 a 12:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas

"Impresionante. Se respira mucha paz", afirma un usuario tras su visita a la catedral. Otro agrega: "Impresionante en todos los sentidos , su enclave en el casco antiguo de Tui que ya es maravilloso".

Conciertos del 1 al 7 de agosto

En el marco de la XX edición del programa 'Música no Claustro', la Catedral de Tui acogerá siete conciertos del 1 al 7 de agosto con la participación de artistas que forman parte de la historia del festival.

Música antigua, de cámara y contemporánea, flamenco, jazz y músicas actuales dialogan en una programación con entrada libre que se celebra cada noche, a las 21:00 horas, en el claustro medieval.

A continuación, te detallamos la programación completa, día a día, de 'Música no Claustro':