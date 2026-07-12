La ruta para estas vacaciones de verano muy cerca de la playa: 7,2 km y vistas espectaculares

¿Quién dijo que el verano no es una temporada ideal para iniciarse en el senderismo? Este deporte es hoy uno de los más practicados en España y su auge se debe a su accesibilidad.

Aunque las altas temperaturas exigen extremar las precauciones, Vigo y su área ofrece senderos para huir del calor propio de los meses de verano.

Un paisaje que invita a disfrutar del ejercicio físico

Recientemente galardonada con el distintivo de 'Sendero Azul', la ruta de Zamáns recorre los montes de la parroquia de Vigo con mayor carácter rural.

Con una longitud de 7,2 kilómetros y una dificultad media, el itinerario sumerge al visitante en un paisaje con pistas y sendas que invitan a disfrutar del ejercicio físico y el contacto directo con la naturaleza.

El trazado visita espacios muy diferenciados y de gran valor ambiental, paisajístico, etnográfico, cultural e histórico.

En este sentido, destacan enclaves como el parque forestal y la emblemática plaza de la Lechera, en el corazón de Zamáns.

Merecen una mención especial el conjunto de molinos restaurados que, según la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), son "auténticos testigos del pasado etnográfico local y reflejo del aprovechamiento del agua y los recursos del entorno".

Embalse de Zamáns. wikipedia

El ambiente del embalse de Zamáns cambia según la época del año, lo que permite observar una notable riqueza vegetal y avifauna en las cuatro estaciones del año.

Finalmente, el recorrido culmina a pie del Monte Galiñeiro, a una altitud de 711 metros, y en la sorprendente cascada de la Freixa. El río es un afluente del Zamáns, también conocido como Amial o Vilaza.

"Durante los períodos de abundante lluvia la cascada recobra vida ofreciendo un paisaje espectacular, fuera de ese período apenas lleva agua pudiendo estar casi seca", advierten fuentes municipales.

La red de itinerarios y caminos Senderos Azules clasifica esta ruta con una dificultad media. El recorrido presenta una altitud que oscila entre los 315 y los 464 metros y una pendiente media del 7,5%.

Por ello, se recomienda consultar previamente la previsión meteorológica antes de iniciar el recorrido y llevar agua, ropa y calzado cómodos, protección solar y gorra.

Asimismo, se desaconseja realizar la ruta durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más elevadas.