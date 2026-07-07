Si vienes a Galicia no te puedes perder esta playa de aguas color turquesa: "Parece que estás en Tailandia"

Galicia es un paraíso que muchas personas del resto de España y otros países escogen para pasar sus vacaciones de verano, atrapadas por la belleza de sus pueblos costeros, sus calas que poco o nada tienen que envidiar al Caribe y su rica gastronomía.

Uno de estos arenales es la playa de Castiñeiras, en Lugar de Pinténs, Cangas de Morrazo (Pontevedra). Este rincón se caracteriza por estar rodeado de naturaleza, con aguas cristalinas y arena fina.

150 metros de aguas cristalinas y arena fina

Playa de Castiñeiras en Cangas de Morrazo Google Earth

Enmarcada en la bonita ría de Aldán, en el entorno de O Hío, en la parroquia de Pinténs, la playa de Castiñeiras es un auténtico paraíso natural para disfrutar de un día de verano, y así lo reflejó un usuario que la visitó y compartió su experiencia en TikTok, quedando sorprendido por el entorno y la claridad del agua.

"¡Qué pasada! Parece el Caribe, bueno, parece que estás en Tailandia. Mirad cómo está el agua de cristalina". Durante su visita, el usuario destacaba la transparencia del mar, de diferentes tonalidades turquesas.

La playa tiene un tamaño reducido, con unos 15 metros de ancho y unos 150 metros de largo, aunque esta extensión se reduce de forma notable cuando sube la marea y el arenal se hace mucho más pequeño. Por ello, es recomendable tener en cuenta el comportamiento de las mareas antes de visitarla.

Es un espacio ideal para ir en familia o con niños, gracias a la tranquilidad del agua y el oleaje moderado que permite el baño sin grandes complicaciones.

La arena es fina y clara, perfecta para tumbarse, jugar o simplemente caminar por la orilla disfrutando del paisaje. "Qué calita más bonita. Qué lujazo", continuaba el turista en su vídeo mientras seguía fascinado por la naturaleza de su alrededor.

@kantabron44 Impresionante de bonita la cala que he encontrado 😍una pasada 😉DALE CAÑA JOSE 🌊🤿. Gracias a todos los comentarios 👍sobretodo a los negativos que son los que más me están promocionando el vídeo😜gracias sois geniales 😉😂😂😂😂 ♬ Every Breath You Take - yourmusic4ever💯

Uno de los aspectos que más destaca es el entorno natural que rodea la playa. No hay grandes construcciones a la vista, solo vegetación verde y frondosa típica de las Rías Baixas y del clima atlántico.

Además, la forma del terreno ayuda a proteger la playa del viento, haciendo que el agua se mantenga mucho más tranquila. A medida que te acercas a la orilla, se pueden ver distintos tonos de azul y verde que cambian con la luz del sol.

En su vídeo de TikTok, lo deja claro: "Otro sitio más para mi colección". Una frase que resume bien lo que muchas personas sienten al descubrir este rincón: un lugar sencillo, paradisíaco y perfecto para desconectar.