La playa paradisíaca con aguas cristalinas, un parque acuático hinchable y chiringuitos: "Maravillosa. Muy cómoda"

No hace falta salir de Galicia para encontrar playas paradisíacas. La playa de Mogor, en Marín (Pontevedra), se ha convertido en uno de los arenales más frecuentados del verano en la región debido a sus aguas cristalinas y a su variada oferta de ocio y gastronomía.

Situada en la ría de Pontevedra, a solo 8 kilómetros de la capital provincial y muy cerca de la vecina playa de Portocelo, Mogor ofrece una zona de baño perfecta para ir con niños y pasar una jornada llena de diversión en su parque acuático hinchable.

Aguas cristalinas y un mar tranquilo

Mogor es uno de los destinos favoritos de muchos para disfrutar del verano. No faltan motivos: este arenal destaca por sus aguas de color azul turquesa, un mar tranquilo y prácticamente sin oleaje, y 400 metros de arena donde colocar la toalla.

"Maravillosa playa. Pequeñita y muy cómoda para estar relajado. Tiene parking si llegas temprano y no te importa caminar unos metros hasta el mar. Repetiré sin duda", señala una usuaria sobre este arenal.

Otro agrega: "Bonita playa con Bandera Azul, puesto de socorrista y duchas. También hay varios chiringuitos donde poder tomar algo. Y lo que tiene de diferente a otras es su parque acuático en el mar para disfrutar de lo lindo".

Más de 1.400 metros cuadrados de diversión

En esta línea, el Aquapark de Marín es un parque acuático flotante de más de 1.400 metros con atracciones para saltar, trepar, deslizarse y zambullirse en el agua. Durante la temporada de verano, abre sus puertas todos los días de la semana en horario de 11:30 a 20:30 horas, "siempre y cuando las condiciones climáticas así lo permitan", informan en su página web.

El precio de la entrada varía en función del tiempo que los usuarios permanezcan en las instalaciones. De esta forma, la hora tiene un precio de 14 euros por persona, mientras que pasar el día completo tiene un coste de 40 euros.

Al Aquapark de Marín pueden acceder menores a partir de 6 años, aunque deben ir obligatoriamente acompañados por un adulto que realice al mismo tiempo la actividad. Asimismo, es imprescindible saber nadar, independientemente de que los usuarios lleven chaleco salvavidas.

Con 3 chiringuitos y todos los servicios necesarios

En forma de concha, de arena dorada y fina, la playa de Mogor cuenta con todos los servicios necesarios para disfrutar de una agradable jornada de verano. En este sentido, dispone de socorristas, duchas, zona de aparcamiento y parada de bus a menos de 500 metros.

Además, cuenta con varios chiringuitos donde hacer una pausa y recargar fuerzas entre baño y baño. Estas son las opciones disponibles en la propia playa: Chiringuito de Mogor, El Merendero 2 y Kaos Beach Bar.