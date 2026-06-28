La cascada de 15 metros de altura escondida en medio de la naturaleza: llegas a ella por un sendero entre bosques

La naturaleza nos regala rincones increíbles que parecen sacados de un cuento. Lejos de las masificaciones, del estrés cotidiano y del ritmo acelerado de la rutina, en Galicia tenemos la suerte de contar con numerosos lugares perfectos para hacer una pequeña escapada, desconectar y olvidarnos de preocupaciones.

Entre todas las opciones que ofrece el entorno gallego, las cascadas son algo que merece mucho la pena contemplar. Estos saltos de agua suelen estar ubicados en medio de la naturaleza, sorprendiendo a mitad de cualquier sendero e invitándote a disfrutar de su espectáculo natural.

Una cascada de 15 metros de altura

Cascada de Férveda, en Silleda Turismo Rías Baixas

La cascada de Férveda, situada en la parroquia de Escuadro, en el municipio de Silleda (Pontevedra), es uno de esos rincones que sorprenden por su belleza. Con una caída de agua de aproximadamente 15,70 metros de altura, este salto natural se ha convertido en un pequeño tesoro de los amantes del senderismo.

Conocida también como cascada de Escuadro, por el lugar en el que se encuentra y por el afluente del río Toxa que la alimenta, la Férveda destaca por el entorno privilegiado que la rodea. Aquí el agua desciende entre rocas y vegetación, creando una estampa preciosa y digna de observar.

Además, este espacio forma parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), bajo la denominación Brañas del Xestoso, como Zona de Especial Conservación (ZEC), una figura de protección que pone en valor su riqueza ecológica.

Considerada una de las cascadas más espectaculares de Galicia, la Férveda de Escuadro es un lugar que merece la pena visitar y que no te va a defraudar.

El sendero de la Fervenza de Férveda

Sendero da Fervenza de Férveda

Para llegar a la cascada de Férveda, con sus 15 metros de altura, te recomendamos realizar el sendero de la Fervenza de Férveda, un recorrido de tipo lineal, de ida y vuelta por el mismo camino, que se inicia en el lugar de Escuadro en el conocido como Muíño de Varela y termina al pie de dicha cascada.

Esta ruta tiene una longitud de 2,7 kilómetros y permite descubrir uno de los parajes naturales más singulares de la zona. El recorrido, de dificultad baja salvo en los últimos 200 metros de ascenso hasta el pie de la cascada, puedes completarlo en una hora.

El entorno alberga un rico bosque de ribera con robles, castaños, alisos, abedules, sauces, fresnos, acebos y laureles, además de diversas especies de helechos. Entre la fauna destacan halcones, cuervos, golondrinas, jabalíes, truchas comunes y libélulas.

También sobresalen elementos etnográficos como el lavadero comunitario de 1952 y los históricos molinos de Rodicio.