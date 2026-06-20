El pueblo perfecto para recorrer a pie calles preciosas y comer a reventar: tiene un monasterio medieval del siglo X

Galicia tiene un gran legado arquitectónico e histórico en cada uno de sus municipios, pueblos y parroquias. Iglesias, catedrales, castillos o monasterios de distintas épocas y que son un reflejo del pasado de esta región y de todo lo que vivió hasta ser lo que es hoy en día.

El monasterio de San Lourenzo de Carboeiro, situado en la parroquia de Santa María de Carboeiro, en Silleda (Pontevedra), al lado del río Deza, es uno de los monumentos más característicos del arte medieval gallego. Aunque se construyó en el siglo X, su mayor esplendor se vivió en los siglos XII y XIII, y hoy es una joya y símbolo de la comarca de Deza.

Uno de los monumentos más característicos del arte medieval gallego

Monasterio San Lourenzo de Carboeiro, en Silleda (Pontevedra) Turismo Rías Baixas

El Monasterio de San Lourenzo de Carboeiro es uno de los mayores ejemplos del patrimonio medieval gallego. Situado en un entorno natural de gran belleza, al lado del río Deza y rodeado por un paisaje de mucha vegetación, combina su gran valor histórico con su atractivo turístico indescriptible.

Sus orígenes se remontan al siglo X. Fue fundado sobre una pequeña ermita llamada Égica "por los discípulos del Maestro Mateo, con una ornamentación estrechamente vinculada a la Catedral de Santiago", apuntan desde Turismo Rías Baixas.

Tras finalizarse las primeras edificaciones, la comunidad monástica quedó organizada bajo la dirección del presbítero Félix, elegido como primer abad. A partir de ahí, el cenobio adquirió relevancia dentro de la vida religiosa gallega.

A lo largo de los siglos XI y XII alcanzó su etapa de mayor prosperidad. Durante este período se ampliaron sus dependencias y pasó a integrarse en la órbita de la Orden "Cluny".

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Sin embargo, a partir del siglo XVI comenzó un largo proceso de decadencia provocado por problemas de gestión y su pérdida progresiva de importancia. Más tarde, en el siglo XIX, llegó su decadencia con la desamortización de Mendizábal, en el año 1835.

"Hoy en día su iglesia está considerada como una joya del románico ojival gallego y símbolo de la comarca de O Deza", indican desde Turismo Rías Baixas. Uno de sus elementos más impresionantes es su fachada oriental, donde destaca un gran ábside de triple capilla apoyado sobre el gigantesco pedestal de la cripta.

En el año 1931 fue declarado Monumento Histórico-Artístico. Si visitas el municipio de Silleda, no puedes dejar pasar la oportunidad de acercarte a conocer esta impactante joya arquitectónica y descubrir su historia al máximo porque te aseguramos que te sorprenderá, y mucho.

La gastronomía y los atractivos de Silleda

Ponte do Demo turismo.gal

La gastronomía en los alrededores del Monasterio de San Lourenzo de Carboeiro destaca por la cocina tradicional gallega, especialmente por las carnes de extraordinaria calidad y productos de la huerta de gran sabor.

En Silleda se realizan varias fiestas gastronómicas en honor a diferentes productos de la gastronomía de Galicia, como la empanada, la rosquilla, la tortilla, la castaña, la paella y, por supuesto, del lacón desde 1999 y de la carne ao caldeiro.

Algo muy recomendable es recorrer el Sendero do Deza, de aproximadamente 6 kilómetros. Comienza a los pies de la Fervenza do Toxa, pasa por la Ermita de San Paio, cruza Merza, sigue hasta la playa fluvial de A Carixa y, tras cruzar A Ponte do Demo, te lleva al increíble Monasterio de Carboeiro.

En general, Silleda es un lugar que merece la pena descubrir, ya que además de pasear por el interior del municipio y recorrer cada esquina, cuenta con senderos fluviales para disfrutar de la naturaleza, rutas que conducen a cascadas y lugares con mucha historia por conocer.