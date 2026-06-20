El municipio con una piscina de agua salada junto al mar ideal para este verano: Monumento Nacional desde 2021

El norte de Portugal es para los gallegos uno de los destinos internacionales más completos. La proximidad geográfica, la conexión histórica y la excelente gastronomía convierten al país luso en la escapada favorita para una excursión de fin de semana.

Coincidiendo con el arranque oficial de la época estival 2026, el norte de Portugal ofrece un amplio abanico de recursos turísticos para combatir las altas temperaturas: desde zonas de baño de interior hasta parques acuáticos con atracciones para todos los públicos.

Con vistas privilegiadas al océano Atlántico

Dentro de esta lista también figura la Piscina das Marés, un emblemático complejo de piscinas públicas situado junto a la playa de Leça da Palmeira, en el municipio de Matosinhos, al norte de Portugal.

Inaugurada en 1966 y Monumento Nacional desde 2011, la Piscina das Marés está compuesta por un conjunto de piscinas de agua de mar con vistas privilegiadas al océano Atlántico. "Un espacio singular que merece una visita", dice una de las reseñas publicadas en Google.

Piscina das Marés Câmara Municipal de Matosinhos

En verano y con fuerte oleaje, el agua del mar asciende por la pared y entra en la piscina. El resultado da lugar a un espacio de baño en el que la acción humana se limita al diseño de los propios vasos, perfectamente integrados en el entorno natural.

El arquitecto matosinhense Álvaro Siza, galardonado con el Premio Pritzker en 1992, el galardón internacional de arquitectura más prestigioso del mundo, es el creador de este complejo que dispone de dos piscinas, una de ellas para niños, y otros servicios como baños, duchas y una cafetería.

La Piscina das Marés se sitúa en la propia avenida Liberdade, junto a la playa de Leça, y cuenta con una amplia zona para pasear, jardín y una variada oferta de servicios de restauración y cadenas de comida rápida, como McDonald's.

Horarios y precios de la Piscina das Marés

Está abierta al público durante la temporada de baño, pero puede ser visitada en cualquier época del año mediante cita a través de la Casa de la Arquitectura. El horario es de 09:30 a 19:30 horas, de lunes a domingo, con un precio de entrada de 11 euros por persona.

La entrada de medio día, ya sea en el turno de la mañana o la tarde, cuesta 8 euros. Además, existen descuentos especiales para menores y bonos de temporada para visitantes asiduos al complejo creado por Álvaro Siza.

Desde el centro de Oporto es posible llegar tanto en tren como en metro. Para quienes viajen en vehículo propio, la opción más rápida es tomar la autopista A-28, con un tiempo estimado de recorrido de aproximadamente 18 minutos.

Además, el destino dispone de varias zonas de aparcamiento para mayor comodidad de los visitantes.