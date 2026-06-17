La isla gallega donde puedes celebrar el San Juan más mágico: glamping, cena, 2 horas de barra libre y queimada

Queda muy poco para celebrar San Juan, una de las festividades más emblemáticas y arraigadas de Galicia. Este 2026, el 24 de junio será festivo autonómico, por lo que miles de gallegos ya se preparan para disfrutar de una noche mágica marcada por tradiciones como saltar las hogueras y degustar la tradicional queimada.

Además de las celebraciones organizadas en la mayoría de los municipios gallegos, con churrascadas, sardiñadas y verbenas populares, existe la posibilidad de vivir una experiencia diferente en la isla de Ons, integrada en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Una propuesta única para disfrutar de San Juan en un entorno privilegiado. Te contamos cómo.

San Juan en la isla de Ons Desde 140 euros por persona

Queda muy poco para la celebración de San Xoán, una de las fiestas más esperadas y emblemáticas de Galicia. Las tradicionales hogueras, la queimada y los rituales ligados a esta noche mágica volverán a reunir a miles de personas la próxima noche del 23 al 24 de junio.

Si eres de las personas que buscan una forma diferente de vivir esta festividad, la isla de Ons se presenta como una de las propuestas más singulares de este año.

La isla de Ons acogerá una experiencia especial los días 23 y 24 de junio, combinando naturaleza, tradición y alojamiento en un entorno privilegiado. La iniciativa está pensada para disfrutar al máximo de la noche de San Juan sin preocuparse por la organización, ya que incluye transporte, estancia y actividades vinculadas a esta celebración tan arraigada en la cultura gallega.

El paquete contempla los traslados en barco de ida y vuelta con Piratas de Nabia, alojamiento en modalidad glamping en el Camping Isla de Ons, una cena especial y desayuno. Además, se podrá disfrutar de dos horas de barra libre para brindar durante la velada.

La programación incluye una queimada tradicional, música y el conocido ritual de las 'Herbas de San Xoán', una costumbre ancestral vinculada a la protección y la buena suerte.

Todo ello en un entorno natural único, lejos del bullicio de las grandes celebraciones urbanas que se acostumbra a vivir durante esta noche y rodeado por los paisajes que caracterizan a este enclave del litoral gallego.

La experiencia tiene un precio desde 140 euros por persona y las plazas son limitadas. Si te interesa, puedes obtener más información y realizar tu reserva a través del teléfono 986 44 16 78 o del correo electrónico info@vioviajes.com.