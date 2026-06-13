El camping con zonas de acampada y bungalows a pie de playa: piscina, animación para niños y fiestas gastronómicas

¿Todavía no sabes a dónde irte de vacaciones? Los campings son una opción a tener en cuenta, sobre todo si tienes niños, porque te ofrecen todo lo necesario: descanso, buena comida, juegos, actividades y todo lo que puedas imaginar. En Galicia, muchos de ellos están situados a pie de playa y, aún así, cuentan con piscina por si no te apetece llenarte de arena.

Uno de los más exclusivos es el Camping Playa Paisaxe, situado a pie de la Playa de O Terrón en Vilanova de Arousa (Pontevedra). Este establecimiento es ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia, ya que los niños también tienen su propio espacio e incluso se organizan animaciones y actividades pensadas especialmente para ellos.

Zonas de acampada y bungalows a pie de playa

Zonas de acampada en el Camping Playa Paisaxe campingplayapaisaxe.com

El Camping Playa Paisaxe, situado en la playa de O Terrón (Vilanova de Arousa), destaca por su ubicación junto a la playa y en pleno entorno natural de las Rías Baixas. Se encuentra a menos de 2 kilómetros del centro de la localidad y muy cerca de A Illa de Arousa, lo que lo convierte en una buena oportunidad para conocer la zona.

El establecimiento dispone de instalaciones pensadas para disfrutar de la estancia sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. Su entorno, rodeado de playas y espacios naturales, ofrece una tranquilidad inmensa ideal para olvidarse de la rutina y el estrés diario.

Su combinación de una ubicación privilegiada, servicios orientados a la comodidad y una estupenda atención, hacen de este camping una opción a tener en cuenta para disfrutar de unas vacaciones perfectas.

Cómo son sus instalaciones y qué experiencias ofrece

Piscina del Camping Playa Paisaxe campingplayapaisaxe.com

Este camping cuenta con una superficie de 17.200 metros cuadrados en la que se distribuyen 96 parcelas y 8 bungalows. Las parcelas están disponibles en distintos tamaños, adaptándose a las diferentes formas de viaje, ya sea en tiendas de campaña, furgoneta o autocaravana. A su vez, hay tres tipos de bungalows diferentes totalmente equipados.

Ofrece un sinfín de actividades tanto para los mayores como para los niños. "En Camping Paisaxe intentamos preparar a nuestros clientes actividades de entretenimiento. Desde pequeñas fiestas gastronómicas, diversos espectáculos en vivo o distintas actividades en la piscina", indican desde su página web.

Disponen de un parque infantil con diferentes juegos, tobogán, muelles, columpio y multitud de opciones para que los niños se diviertan, todo ello con suelo de goma. Además, en la piscina se dan clases de Aquaerobic y AquaZumba.

Animación y parque infantil campingplayapaisaxe.com

Por si fuera poco, en las noches de verano el camping va más allá. "Tanto niños como mayores disfrutarán de los espectáculos y fiestas organizadas en nuestra cafetería y terraza. Desde espectáculos de magia y humor para todos los públicos o música en vivo", junto a grandes fiestas gastronómicas para degustar los productos y vinos gallegos.

El precio por alojarse en Camping Playa Paisaxe

"Playa, naturaleza, buen ambiente… ¡vuestro verano perfecto os está esperando!", así anunciaron las tarifas para 2026 desde sus redes sociales. El precio varía en función de la época en la que visites el camping, ya que existen tres temporadas diferenciadas: