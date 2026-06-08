El municipio ideal para recorrer a pie y poder alojarte en un faro con vistas al Atlántico: Conjunto Histórico-Artístico

Situado en la comarca de Val Miñor, Baiona (Pontevedra) es lugar de veraneo y uno de los enclaves con mayor encanto de Galicia. Villa medieval, destaca por su Castillo de Monterreal y su excepcional entorno natural en las Rías Baixas.

El casco antiguo de Baiona, declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico en 1996, también merece una mención especial, pues conserva un valioso patrimonio civil y religioso, con casas señoriales como el Pazo Correa del siglo XVIII.

Un exclusivo hotel boutique en un faro de 1924

Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del Faro Silleiro, que ofrece unas magníficas vistas del océano Atlántico y que, además, se ha transformado recientemente en un exclusivo hotel boutique para quienes deseen vivir una experiencia diferente y única.

Desde principios de 2025, el Faro Silleiro alberga un hotel boutique con 17 habitaciones con vistas al mar o a la montaña, un espacio exterior con terraza, servicios de gimnasio y vestuarios, y una piscina de agua salada donde contemplar cómo el sol se pierde en el horizonte.

Las habitaciones, decoradas con un estilo inspirado en un viajero elegante, están totalmente equipadas y cuentan con caja fuerte, minibar con bebidas y aperitivos, televisión de pantalla plana y baño privado con una espectacular ducha de efecto cascada.

De las 17 habitaciones disponibles, ocho ofrecen vistas al mar y nueve al monte. Todas ellas se distribuyen entre la primera y la segunda planta.

Piscina con vistas infinitas al Atlántico

Piscina infinita en Faro Silleiro. E. E.

Con vistas infinitas al océano Atlántico, la piscina de agua salada es uno de los espacios más especiales de este hotel boutique. Se encuentra en una de las terrazas, rodeada por un cuidado jardín que aporta aún más encanto y exclusividad al entorno.

Además, el establecimiento dispone de un espacio fitness para aquellos viajeros que deseen mantener su rutina de ejercicio durante la escapada. También cuenta con una agradable zona donde tomar un cóctel mientras se asiste a un concierto o, simplemente, se contempla la puesta de sol sobre el horizonte.

En su interior, también cuenta con una sala de hostelería destinada principalmente a la atención de los desayunos, estilo buffet y disponible de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 horas, y los festivos y fines de semana de 08:00 a 11:00 horas.

Por si fuera poco, el hotel ofrece un servicio de masajes pensado para relajar cuerpo y mente, con una amplia variedad de tratamientos: drenaje linfático, masaje deportivo, masaje relajante y masaje fusión.

Sobre el Faro Silleiro

El Faro Silleiro, en Galicia. E. E.

El actual faro, inaugurado en agosto de 1924, se levanta sobre el emplazamiento de un primer faro construido en 1866. En sus inicios, este utilizaba una lámpara de mecha de aceite vegetal y en 1909 pasó a funcionar con una lámpara de petróleo.

Ahora convertido en hotel boutique, el faro presenta una planta rectangular y conserva en su fachada oeste una torre que, desde 1960, cuenta con una lámpara de 3.000 vatios cuya luz puede alcanzar hasta 40 millas náuticas en condiciones de buena visibilidad.

Llegar al Faro Silleiro es muy fácil. Desde el centro de Baiona hay una carretera que lleva a la parroquia de Baredo y a 5 kilómetros está el desvío que conduce al mirador.