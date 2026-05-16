El sendero termal súper fácil que se completa en 50 minutos: riqueza natural y paisajística

El listado de Senderos Azules ha sumado este año 20 nuevas rutas en Galicia. En total, ya son 72, una cifra récord con la que la región vuelve a liderar, una vez más, la clasificación nacional de este programa.

Como novedad, este 2026 se incorporan a esta red cinco nuevos senderos termales y de salud. Estos recorridos combinan deporte, ocio y bienestar y, al mismo tiempo, contribuyen a la recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

Un paseo termal de 4,6 km y dificultad fácil

Ribadavia, Ourense. Foto: Concello de Ribadavia

El sendero termal y de salud de Ribadavia (Ourense) es una de las rutas accesibles que animan a disfrutar de la naturaleza y a practicar hábitos saludables. Se trata de un paseo muy sencillo, con una distancia de 4,6 kilómetros y una duración aproximada de 50 minutos.

El recorrido, actual paseo fluvial que va desde A Veronza siguiendo el curso del río Avia hasta A Barca, atraviesa una serie de espacios de alto valor medioambiental y patrimonial para la villa de Ribadavia y sus parroquias cercanas.

El camino, muy utilizado por vecinos de todas las edades, se estructura en cuatro tramos diferenciados: el primero discurre desde la zona de la presa hasta el Puente do Burgo o de San Francisco, ofreciendo vistas sobre el río y acercando a los usuarios a construcciones históricas.

A continuación, el recorrido se adentra en su segunda etapa que permite descubrir el Ponte do Ferrol y zonas de ribera con vegetación autóctona, así como espacio de descanso y para la práctica de actividad física.

El siguiente tramo se extiende desde este espacio y hasta A Barca. En esta área, el paisaje fluvial combina antiguas construcciones y la posibilidad de realizar actividades interpretativas y educativas sobre el patrimonio natural y cultural de la villa.

Para terminar, el tramo conocido como 'Valparaíso' proporciona un entorno idóneo para la observación de la biodiversidad. Constituye, además, un espacio en contacto con la naturaleza y para el disfrute de un paseo intergeneracional.

Termas de Prexigueiro (Ourense) @termasdeprexigueiro

Si la disponibilidad y el tiempo lo permiten, una opción perfecta para completar esta visita a Ribadavia, más allá de conocer el Castillo de los Condes o el Museo Etnológico, es acercarse a las termas de Prexigueiro.

Este espacio termal, de inspiración japonesa y compuesto por distintas pozas de agua caliente a 40ºC y dos de agua fría, ofrece un auténtico remanso de paz y desconexión en plena naturaleza. La entrada tiene un precio de 6,95 euros por persona.