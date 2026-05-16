El sendero termal súper fácil que se completa en 50 minutos: riqueza natural y paisajística
Se trata de un sendero accesible que invita a disfrutar de la naturaleza y del patrimonio de uno de los pueblos más bonitos
Puede interesarte: La playa de aguas turquesas que recuerda al Caribe y estrena Bandera Azul este 2026: ideal para verano
El listado de Senderos Azules ha sumado este año 20 nuevas rutas en Galicia. En total, ya son 72, una cifra récord con la que la región vuelve a liderar, una vez más, la clasificación nacional de este programa.
Como novedad, este 2026 se incorporan a esta red cinco nuevos senderos termales y de salud. Estos recorridos combinan deporte, ocio y bienestar y, al mismo tiempo, contribuyen a la recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural.
Un paseo termal de 4,6 km y dificultad fácil
El sendero termal y de salud de Ribadavia (Ourense) es una de las rutas accesibles que animan a disfrutar de la naturaleza y a practicar hábitos saludables. Se trata de un paseo muy sencillo, con una distancia de 4,6 kilómetros y una duración aproximada de 50 minutos.
El recorrido, actual paseo fluvial que va desde A Veronza siguiendo el curso del río Avia hasta A Barca, atraviesa una serie de espacios de alto valor medioambiental y patrimonial para la villa de Ribadavia y sus parroquias cercanas.
El camino, muy utilizado por vecinos de todas las edades, se estructura en cuatro tramos diferenciados: el primero discurre desde la zona de la presa hasta el Puente do Burgo o de San Francisco, ofreciendo vistas sobre el río y acercando a los usuarios a construcciones históricas.
A continuación, el recorrido se adentra en su segunda etapa que permite descubrir el Ponte do Ferrol y zonas de ribera con vegetación autóctona, así como espacio de descanso y para la práctica de actividad física.
El siguiente tramo se extiende desde este espacio y hasta A Barca. En esta área, el paisaje fluvial combina antiguas construcciones y la posibilidad de realizar actividades interpretativas y educativas sobre el patrimonio natural y cultural de la villa.
Para terminar, el tramo conocido como 'Valparaíso' proporciona un entorno idóneo para la observación de la biodiversidad. Constituye, además, un espacio en contacto con la naturaleza y para el disfrute de un paseo intergeneracional.
Si la disponibilidad y el tiempo lo permiten, una opción perfecta para completar esta visita a Ribadavia, más allá de conocer el Castillo de los Condes o el Museo Etnológico, es acercarse a las termas de Prexigueiro.
Este espacio termal, de inspiración japonesa y compuesto por distintas pozas de agua caliente a 40ºC y dos de agua fría, ofrece un auténtico remanso de paz y desconexión en plena naturaleza. La entrada tiene un precio de 6,95 euros por persona.