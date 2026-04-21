Confirmado: Renfe pone a la venta los billetes por 50 euros para hacer la ruta de la Ribeira Sacra río Sil

Ya están a la venta los billetes para los Trenes Turísticos de la Ruta de la Ribeira Sacra Río Sil, una oportunidad perfecta para descubrir uno de los enclaves más bonitos de Galicia. La experiencia incluye la visita a una bodega con degustación de vino, un paseo en catamarán, comida en uno de los municipios más bonitos de la comunidad y la posibilidad de conocer un monasterio histórico.

Por ahora, los billetes disponibles corresponden a las salidas de los días 6 y 27 de junio, y el 11 de julio. Las plazas para las rutas de agosto y septiembre se pondrán a la venta próximamente, por lo que es recomendable estar atento si prefieres alguna de esas fechas.

Ruta de la Ribeira Sacra

La Ruta de la Ribeira Sacra (río Sil) es un recorrido que invita a adentrarse en uno de los paisajes más emblemáticos de Galicia. La visita se inicia en la estación de Os Peares, donde disfrutarás de una visita teatralizada para conocer las leyendas y las tradiciones de este rincón ourensán.

El siguiente punto es la bodega Regina Viarum, donde descubrirás cómo es el proceso de elaboración de su vino y todos los secretos, además de tener la oportunidad de degustarlo para que la experiencia sea mucho más completa.

En Monforte de Lemos se hará una parada para disfrutar de tiempo libre a tu manera, ya sea descubriendo el municipio, comiendo en uno de sus restaurantes alguna que otra delicia local o, simplemente, descansar contemplando el entorno.

Tras ello, te montarás en un catamarán por el Embarcadero de Santo Estevo antes de terminar la ruta en el precioso Monasterio de San Pedro de Rocas, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1923. En él, un monje muy especial te embrujará con una queimada.

El precio es de 50 euros para los adultos, mientras que los menores de 14 años tienen un precio reducido de 25 euros y los menores de cuatro tienen billete gratis. Además, hay un descuento del 15% para grupos de 10 o más personas.

Ten en cuenta que puedes anular tu billete hasta 24 horas antes de la hora de salida prevista del tren,con una deducción del 15% sobre el precio del billete a devolver en concepto de gastos de anulación. Superado este período no podrás anular tu viaje.

El inicio de la ruta comienza a las 09:42 horas con salida del tren desde Ourense, hasta su llegada a las 21:15 horas. Además, hay acercamiento en tren desde Vigo (07:32-21:57 horas) y desde Santiago de Compostela (08:30-21:15 horas) hora y vuelta, para aquellos que lo necesiten. Este es el itinerario a seguir: