El municipio español declarado Conjunto Histórico con una catedral del siglo XII y un sistema amurallado medieval

El litoral gallego guarda sorpresas que van mucho más allá de las calas recónditas de aguas turquesas y arena blanca. En la frontera de Galicia con Portugal, Tui (Pontevedra) se convierte en un enclave lleno de encanto.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico desde 1967, Tui es la capital de la comarca de Baixo Miño. Cuenta con una población aproximada de 17.400 habitantes, según el INE, y atesora varios atractivos, entre los que destaca la Catedral de Santa María.

Parece una fortaleza, pero es una catedral

Lateral de la Catedral de Santa María de Tui Shutterstock

La Catedral de Santa María preside el conjunto histórico de Tui. Para hablar de sus orígenes hay que remontarse al año 1120, aunque no fue consagrada hasta 1225, en tiempos de Alfonso IX.

Llama la atención por su aspecto de fortaleza, especialmente por sus torres almenadas. Sin embargo, su estructura es fundamentalmente románica, con elementos góticos como la portada norte, una de las más destacadas del tiempo.

La entrada a la Catedral de Santa María de Tui tiene un precio de 4 euros e incluye el servicio de audioguía. Para los residentes y nacidos en la diócesis de Tui-Vigo y para los menores de 12 años, el acceso es gratuito.

Sistema amurallado de Tui Concello de Tui

El sistema amurallado es otro de los elementos singulares que forman parte del Conjunto Histórico tudense, el segundo en importancia y en extensión de Galicia después del de Santiago de Compostela.

En este sentido, Tui conserva restos de una muralla de época medieval, entre ellos antiguos accesos como la Porta da Pía, la base de una torre y diversos tramos. Además entre los siglos XVII y XVIII se construyó un nuevo sistema defensivo cuyos vestigios aún pueden contemplarse en el paseo fluvial.

Otros imprescindibles en Tui

Ubicado en el antiguo Hospital de Pobres y Peregrinos, el Museo Diocesano destaca por su hermoso patio central, mientras que la capilla de San Telmo constituye el único ejemplo del barroco portugués en Galicia.

Otros elementos destacados del patrimonio tudense incluyen el Convento de las Clarisas y la iglesia de San Bartolomé de Rebordáns. También merece una mención especial el Convento de Santo Domingo, cuya iglesia está edificada en estilo gótico.

Y en último lugar, pero no por eso menos importante, la iglesia de San Francisco formó parte originariamente del convento franciscano de San Antonio. Fue realizado entre 1682 y 1728, con un destacado retablo barroco de la primera mitad del XVIII.